Больше 42 тысяч жителей Южно-Сахалинска уже привились от гриппа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице продолжается прививочная кампания по вакцинации против гриппа, короновирусной и пневмококковой инфекций. Напоминаем, что защитить свое здоровье и пройти вакцинацию можно планово в поликлиниках и амбулаториях по месту жительства, в мобильных пунктах, либо коллективно на предприятиях, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- В первую очередь мы вакцинируем пациентов из групп риска — это люди пенсионного возраста, а также с хроническими заболеваниями. Кроме того, рекомендуем одновременно вакцинироваться от гриппа и ковида. Горожане идут очень активно, с 1 сентября в нашей поликлинике прививки от гриппа поставили уже более 14 тысяч человек, а всего по Южно-Сахалинску — больше 42 тысяч человек, - отметил заместитель главного врача Центральной поликлиники Южно-Сахалинска Евгений Порешнев.

В Южно-Сахалинске продолжают работу мобильные пункты вакцинации в торговых центрах «Дом Торговли», «Сити-Молл», «Столица». В будние дни там привиться можно с 11.00 до 18.00,по выходным — с 11.00 до 17.00. Также работает передвижной пункт вакцинации на площади Победы, время работы пункта — с 11.00 до 18.00 по будням, с 10.00 до 16.00 по выходным.

Противопоказанием для вакцинации против любой инфекции является наличие заболевания в острой стадии. Перед прививкой пациенты заполняют необходимые документы и проходят осмотр у врача.

Отметим, что период с сентября по ноябрь врачи считают самым подходящим для вакцинации. Прививаться рекомендуется за три-четыре недели до начала подъема заболеваемости, чтобы успел сформироваться необходимый иммунитет.