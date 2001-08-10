Детскую мультстудию из Южно-Сахалинска отметили на всероссийском фестивале
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ученики детского технопарка «Кванториум» при гимназии №3 Южно-Сахалинска привезли две победы с фестиваля «МультФест27». Масштабное мероприятие, в котором приняли участие мультстудии из многих городов, завершилось в Хабаровске, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Фестиваль детской анимации прошел в рамках Международного фестиваля анимационного кино «Анимур». Целями проведения стали развитие детского мультипликационного творчества и поддержка талантливых творческих коллективов и юных авторов.
За время проведения очного этапа, куда ездили ученики мультстудии «Сова» от детского технопарка, ребята и их наставники посмотрели конкурсные работы, приняли участие в мастер-классах, посетили несколько музеев с экскурсиями и покатались на пароходе.
По итогам фестиваля на торжественной церемонии закрытия жюри отметили высокий уровень конкурсных работ и назвали победителей.
Южно-сахалинская команда отличилась в двух номинациях. В номинации «Я горжусь» дипломом I степени награжден мультфильм «Трудный, смелый выбор», над которым работали Мария Киктева, Полина Мельник, Тая Рацюк и Гордей Крамаренко.
В номинации «Место силы» дипломом II степени награжден мультфильм «Душа Сахалина», над которым работали Анастасия Воронцова, Виктория Куракина, Гордей и Елисей Крамаренко, Милана Чиба, Елизавета Дворецкая, Кристина Мун, Аня Примачук, Лиза Ким, Аня Осипова, Василиса Игнатьева, Елизавета Попова, Вова Фадеев.
Детям в создании работ помогали наставники мультстудии — Клавдия Иванова и Ирина Боченкова.
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