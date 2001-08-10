Школьники из отдаленных районов Сахалина побывали на экскурсиях в областном центре
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Более 150 детей из Тымовского и Александровск-Сахалинского районов посетили аквапарк, музеи и стали участниками квестов в рамках региональной программы детского социального туризма, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве
Организаторы совместно с ПК «Сахалин» проработали логистику, согласно которой дети едут в Южно-Сахалинск на поезде в ночь. Экскурсионная программа для них запланирована на протяжение всего дня, а вечером – обратный путь. Для обеспечения комфортной поездки для детей предусмотрен отдельный вагон и сопровождающие-взрослые. Также изменено наполнение экскурсионной программы: к уже традиционному посещению музеев островной столицы, аквапарку «Аква Сити» и интеллектуальной игре «Мозгобойня» организаторы добавили варианты посещений зоопарка и «Горного Воздуха». Таким образом, дети попадают в настоящее путешествие одного дня, наполненное эмоциями, новыми знаниями и впечатлениями.
– Мы постарались соединить познавательную и развлекательную части программы. Цель у нас одна: привить любовь к своей Родине, к истории, культуре, краеведению. Рассчитываем, что это получится, потому что отзывы от тех, кто уже принял участие в программе, только положительные. В следующем году в рамках программы планируем привезти в островную столицу детей из Охи и с Курильских островов, – прокомментировал министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.
Несмотря на дождливую погоду, школьники отметили красоту островной столицы. Ребята рассказали, что больше всего хотят побывать в самом крупном аквапарке на Дальнем Востоке.
– Все экскурсии очень интересные. Особенно запомнилась познавательная программа в формате квеста. Подрастающему поколению очень важно знать историю родного края, – поделилась юная участница экскурсий Валерия.
Напомним, программа детского социального туризма в Сахалинской области реализуется по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. В этом году финансирование проекта значительно увеличено, выделено более 60 миллионов рублей. Для детей экскурсии абсолютно бесплатны. Для участия в программе родителям необходимо оформить ребенку Карту сахалинца или электронный социальный сертификат на сайте министерства социальной защиты.
Координирует реализацию программы министерство туризма Сахалинской области при участии региональных министерств культуры, образования и социальной защиты. С начала года островную столицу посетило свыше 13,5 тысяч детей из разных районов области. До конца года на экскурсиях в рамках программы детского социального туризма побывает еще около 3 тысяч школьников.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:20 Сегодня Форум "Нефть и газ Сахалина" прошел под знаком импортозамещения и улучшения жизни в регионе
09:46 Сегодня Спектакль Чехов-центра "Атилла" получил положительную оценку экспертов фестиваля в Хабаровске
09:48 Сегодня Сахалинцев приглашают на выставку, посвященную жизни и творчеству Марины Цветаевой
10:12 Сегодня 700 килограммов красной икры обнаружили сахалинские пограничники у браконьеров
17:35 30 Сентября Более 500 сахалинцев получили аванс на покупку угля
15:27 30 Сентября В Южно-Сахалинске детей обучат лазерной резке и гравировке
15:15 30 Сентября Товарную безопасность и импортозамещение обсудили на межрегиональном форуме «Дни ритейла на Сахалине»
15:45 30 Сентября Праздник "Рябиновый край" состоялся в городском парке Южно-Сахалинска
15:25 8 Сентября Народный фронт выявил на юге Сахалина загрязнение крупнейшей нерестовой реки
12:38 9 Сентября Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на День города
- 10:42 23 Сентября Министр имущественных и земельных отношений Сахалинской области ушла в отставку
16:15 16 Сентября Южно-Сахалинск в субботу проводит очередной «Остров-Рыбу»
Выбор редакции
- 09:46 Сегодня Спектакль Чехов-центра "Атилла" получил положительную оценку экспертов фестиваля в Хабаровске
- 15:27 30 Сентября В Южно-Сахалинске детей обучат лазерной резке и гравировке
- 22:55 28 Сентября Делегация Газпромбанка обсудила с правительством Сахалинской области реализацию инвестпроектов
- 13:18 28 Сентября Слёт школьных лесничеств "ЛЕСахалина" проходит в Южно-Сахалинске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?