Школьники из отдаленных районов Сахалина побывали на экскурсиях в областном центре

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более 150 детей из Тымовского и Александровск-Сахалинского районов посетили аквапарк, музеи и стали участниками квестов в рамках региональной программы детского социального туризма, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве

Организаторы совместно с ПК «Сахалин» проработали логистику, согласно которой дети едут в Южно-Сахалинск на поезде в ночь. Экскурсионная программа для них запланирована на протяжение всего дня, а вечером – обратный путь. Для обеспечения комфортной поездки для детей предусмотрен отдельный вагон и сопровождающие-взрослые. Также изменено наполнение экскурсионной программы: к уже традиционному посещению музеев островной столицы, аквапарку «Аква Сити» и интеллектуальной игре «Мозгобойня» организаторы добавили варианты посещений зоопарка и «Горного Воздуха». Таким образом, дети попадают в настоящее путешествие одного дня, наполненное эмоциями, новыми знаниями и впечатлениями.

– Мы постарались соединить познавательную и развлекательную части программы. Цель у нас одна: привить любовь к своей Родине, к истории, культуре, краеведению. Рассчитываем, что это получится, потому что отзывы от тех, кто уже принял участие в программе, только положительные. В следующем году в рамках программы планируем привезти в островную столицу детей из Охи и с Курильских островов, – прокомментировал министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.

Несмотря на дождливую погоду, школьники отметили красоту островной столицы. Ребята рассказали, что больше всего хотят побывать в самом крупном аквапарке на Дальнем Востоке.

– Все экскурсии очень интересные. Особенно запомнилась познавательная программа в формате квеста. Подрастающему поколению очень важно знать историю родного края, – поделилась юная участница экскурсий Валерия.

Напомним, программа детского социального туризма в Сахалинской области реализуется по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. В этом году финансирование проекта значительно увеличено, выделено более 60 миллионов рублей. Для детей экскурсии абсолютно бесплатны. Для участия в программе родителям необходимо оформить ребенку Карту сахалинца или электронный социальный сертификат на сайте министерства социальной защиты.

Координирует реализацию программы министерство туризма Сахалинской области при участии региональных министерств культуры, образования и социальной защиты. С начала года островную столицу посетило свыше 13,5 тысяч детей из разных районов области. До конца года на экскурсиях в рамках программы детского социального туризма побывает еще около 3 тысяч школьников.