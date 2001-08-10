На Сахалине с военнослужащими запаса призванными, в рамках частичной мобилизации, ежедневно проходят занятия по боевой подготовке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине с военнослужащими запаса, призванными в рамках частичной мобилизации, организованы ежедневные занятия по огневой, тактической подготовке, а также армейской тактической стрельбе, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
На войсковом стрельбище армейского корпуса Восточного военного округа «Троицкое», под руководством опытных инструкторов военнослужащие отрабатывают навыки передвижения боевых групп по лесистой местности в условиях действия условных диверсионно-разведывательных групп и квадрокоптеров условного противника.
Помимо этого, военные медики помогают военнослужащим освоить действия по оказанию первой медицинской помощи условно раненому товарищу, а также показывают, как остановить кровотечение и помочь при ранении самому себе.
На специально подготовленных площадках военнослужащие также обучаются ведению боя в городских условиях, используя для укрытия различные элементы зданий и строения.
В ходе занятий военнослужащие отрабатывают тактические действия в составе боевых двоек. Стрельба ведётся из положений «лёжа», «стоя» и «с колена» по мишеням, имитирующим живую силу условного противника на различных дальностях.
Во время выполнения тактических нормативов в составе боевых двоек, для продвижения в глубь «фронта», военнослужащие учатся прикрывать друг друга огнём из стрелкового оружия.
Занятия по боевой подготовке и другим видам военных дисциплин с военнослужащими запаса, призванными в рамках частичной мобилизации на Сахалине, будут проходить ежедневно, как днём, так и ночью.
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