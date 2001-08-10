Товарную безопасность и импортозамещение обсудили на межрегиональном форуме «Дни ритейла на Сахалине»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мероприятие является значимой частью федерального форума бизнеса и власти «Неделя российского ритейла», рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

По словам экспертов, Сахалинская область сегодня показывает высокие показатели по импортозамещению. На островах сегодня создано 429 фермерских хозяйств. Если сравнивать с 2014 годом, то появилось более 100 новых предприятий. Инвестиций на развитие агропромышленного производства направленно 7,7 млрд. Система господдержки предпринимателей в сфере сельского хозяйства, пищевой промышленности и торговли достаточно развита. Действует 43 направления поддержки.

Сегодня государство заинтересовано в том, чтобы в каждом регионе росло количество торговых объектов, которые смогут закрыть потребности конечного потребителя. В этом вопросе Сахалинская область показывает один из лучших результатов.

– Ритейл выдержал, несмотря на пандемию и возникшие внешнеполитические конфликты. Система взаимодействия бизнеса и власти продемонстрировала себя очень достойно. Сахалинская область, являясь единственным островным регионом, не испытала серьезных проблем со снабжением. И сегодня жизнь подтверждает, что торговля остается на передовой, и мы оперативно справляемся со всеми трудностями, – отметила министр сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Инна Павленко.

В островном регионе действуют несколько механизмов, которые помогают не только бизнесу, но и потребителю. К примеру, расширяется сеть социальных магазинов, где люди могут купить товары с минимальной наценкой.

На межрегиональном форуме также обсудили изменения потребительского спроса. Директор по работе с ритейлом «NielsendID Россия» Константин Локтев рассказал, что покупатели сейчас находятся в режиме экономии – выбирают магазины с более низкими ценами, находятся в активном поиске промо-акций, переключаются на более доступные марки.

В России наблюдается тенденция рост продаж товаров в сетевых магазинах. На Дальнем Востоке отмечается иная тенденция: гипермаркеты и супермаркеты в этом году не открывали. Зато растет доля дискаунтеров и мини-маркетов, – отметил Константин Локтев.

Дарья Ширяева, директор департамента взаимодействия с потребительским рынком АНО «Российская система качества», сообщила, что российский потребитель находится в новой реальности. 48% потребителей считают, что в стране смогут заместить товары, которые попали под санкции, и это произойдет примерно в течение года.