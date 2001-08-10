В Южно-Сахалинске прошла экологическая акция

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре высадили молодые деревья и кустарники в рамках ежегодной всероссийской акции «Зеленая Россия». Новые растения украсили участок ул. Больничной, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В мероприятии приняли участие представители Южно-Сахалинской городской организации ветеранов, администрации островной столицы, ФСИН России.

- Аллею посвятили участникам Великой Отечественной войны, тем, кто трудился в тылу и, конечно, нашим ребятам, которые сегодня защищают страну и сражаются за мир и свободу, - сказал председатель Южно-Сахалинской городской организации ветеранов Игорь Пилюков.

Так, на зеленой зоне в районе пересечения ул. Больничной и пр. Мира появились 8 кленов Гиннала, 4 ивы серебристой, 12 кустарников форзиции и 10 экземпляров ивы пурпурной Нана.

Напомним, в этом году по решению мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина вопросам озеленения областной столицы уделяется особое внимание. Летом в городе проходила масштабная высадка молодых деревьев и цветов — во дворах и скверах появились новые клумбы, свои цветники высаживали школы и детские сады, общественники активно принимали участие в высадке деревьев на площади Победы и других частях Южно-Сахалинска и в планировочных районах.