На Сахалине дети утащили сторожевого пса
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Странный случай произошёл в селе Третья Падь Корсаковского района 29 сентября. Двое детей проникли на территорию частного дома и стащили сторожевую собаку на глазах у изумлённого кота. Хозяин нашёл четвероногого друга по отчаянному лаю спустя час у соседей. Маленькие похитители всё объяснили, сообщает astv.ru.
Как стало известно astv.ru, девочка и мальчик увидели собаку, бегающую по двору соседского дома, и предположили, что она бездомная. Они очень хотели питомца, поэтому просто решили забрать пса себе. Зашли на территорию в том месте, где отсутствовал забор, и всего за несколько секунд увели хвостатого. Свидетелем похищения стал кот.
- Соседские дети решили, что им нужна собака. Привязали её во дворе своего дома. По её отчаянному лаю при попытке освободиться и нашли, - рассказал astv.ru хозяин пса Денис Овсянников.
Оказалось, что хвостатому охраннику всего четыре месяца. Владельцы дома подобрали его на улице ещё малышом, приютили и полюбили всей душой. Сейчас с ним всё в порядке.
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