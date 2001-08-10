В частных детских садах Южно-Сахалинска создают дополнительные места для детей до трех лет
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Нацпроект "Демография" помогает создавать дополнительные места для детей ясельного возраста. Благодаря поддержке государства родители могут устроить детей до трех лет в частный детский сад и получать компенсацию за образовательные услуги, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, одна из инициатив национального проекта "Демография" - это содействие устройству детей в ясли для того, чтобы мамы, при необходимости, могли раньше выйти на работу из декретного отпуска. Так, благодаря федеральным средствам открываются современные лицензированные частные детские сады с ясельными группами для детей до трех лет, выполняющими государственный образовательный заказ.
- В рамках национального проекта «Демография» в нашем городе реализуются различные мероприятия, начиная от строительства новых дошкольных учреждений до предоставления мер поддержки в виде грантов частным образовательным организациям, которые создают новые места в ясельных группах при реализации федеральной образовательной программы или услуги присмотра и ухода, - уточнила заместитель директора департамента образования Южно-Сахалинска Светлана Захарова. - Так, в этом году грантовую помощь получили два частных сада, что позволило значительно снизить стоимость образовательных услуг, в частном сегменте и оказалось очень востребовано родителями.
Частный детский сад «Два+» начал свою деятельность в 2014 году, в рамках лицензирования работает уже два года. Филиал частной дошкольной образовательной организации на переулке Васильковом открылся в 2020 году и принимает воспитанников в возрасте от 1,5 до 3 лет. Мощность дошкольной организации рассчитана на 16 детей, все места предоставлены муниципалитету в рамках федеральной программы.
- В департамент образования поступало много обращений от родителей по устройству в детский сад детей именно этого возраста, поэтому мы создали лицензированную дошкольную организацию с учетом этого запроса, - рассказала директор частного детского сада «Два+» Юлия Ким. - За счет участия в национальном проекте и грантовых конкурсах мы имеем возможность получать компенсацию аренды, коммунальных услуг, получаем финансирование на игровое оборудование, пользуемся субсидиями на обучение сотрудников и повышение квалификации. Это помогает нам расширять свою деятельность, в наших планах предоставление дополнительных образовательных услуг.
Уточним, в городском округе 44 субъекта малого и среднего предпринимательства осуществляют деятельность в сфере оказания услуг дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста от полутора до 7 лет. Их посещают более 3300 детей. В Южно-Сахалинске 11 лицензированных частных детских садов с общим количеством 489 воспитанников, из них 268 детей в возрасте до 3-х лет.
Информация по частным детским садам размещена на сайте департамента образования, телефоны для справок: 312-687, доб. 1 или 312-688, доб. 5
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