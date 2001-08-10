Южносахалинцев приглашают на ярмарку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мероприятие состоится 1 и 2 октября с 09.00 до 16.00 на площадке южнее Дома торговли (пр. Мира, 106А), рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сельскохозяйственные предприятия, крестьянские фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства представят в широком ассортименте продукцию собственного производства: картофель, овощи, мясо, молоко и молочную продукцию, рыбу и морепродукты, мед и кондитерские изделия и многое другое. Также можно будет купить домашних животных и птиц, изделия ручной работы.

Кроме этого, сахалинские шеф-повара приготовят разнообразные блюда из местных продуктов.

Творческие коллективы области подготовили гостям ярмарки концертно-развлекательную программу. Кроме того, в рамках мероприятия пройдет областной фестиваль «Свое. Родное. Островное», где жюри оценит участников по 11 уникальным номинациям.

Заявки на участие в ярмарке принимаются в министерстве сельского хозяйства и торговли Сахалинской области до 17.00 30 сентября по адресу: Южно-Сахалинск, пр. Мира, 107, кабинет №2, телефон: 672-676.