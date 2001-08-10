В новом аэровокзале Южно-Сахалинска готовятся к пуску тепла

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Одна из главных задач строителей на сегодня – подготовиться к холодам. Работа кипит как в здании будущего аэровокзального комплекса, так и на привокзальной площади, рассказали ТИА "Острова" в АО "Аэропорт Южно-Сахалинск".

В новом терминале сейчас строительство не останавливается ни на день: идут отделочные работы в служебных и общественных зонах, монтаж вентиляционного оборудования и инженерных систем. Уже приступили к монтажу кровли магистральной галереи, архитектурные решения которой в процессе строительства существенно улучшили.

Строители предусмотрели всё, чтобы не зависеть от капризов сахалинской погоды и провели мероприятия по устройству дождеприёмных лотков ливневой канализации. Сейчас основная задача – закрыть тепловой контур и подготовиться к пуску тепла в здании аэровокзала. Для этого ведутся работы по укреплению защитных конструкций теплового контура, завершается ввод теплотрассы. Уже в ближайшее время для будущего аэровокзала придёт оборудование тепловых пунктов.

«Совсем скоро наступят холода, и мы к ним готовы. Работы перейдут в здание нового терминала, где останутся только пусконаладочные процессы», - комментирует заместитель генерального директора АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Игорь Конушкин.

Продолжаются работы и на привокзальной площади. Уже организован вынос сетей из зоны строительства. Помимо благоустройства дорожек и проездов, строители установили часть элементов галереи «Сухой пассажир», ведутся сварочные работы, монтаж металлоконструкций галереи и кровельные работы.

На стройплощадке нового аэровокзального комплекса сегодня трудятся более 500 человек и 50 единиц техники.