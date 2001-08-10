В Южно-Сахалинске до конца года появится 70 новых автобусных остановок
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице в рамках реформы общественного транспорта устанавливают новые остановки с павильонами, соответствующими дизайн-коду, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, 15 августа в Южно-Сахалинске стартовала масштабная транспортная реформа, которая продлится около двух лет. Администрация города проводит большую работу, направленную на обеспечение комфортного и безопасного движения всех участников — автомобилистов, пешеходов, общественного транспорта.
- За эти два года появится много всего значимого для пользователей общественного транспорта, в том числе, бесплатная пересадка, новые автобусные маршруты, также будут установлены свыше 150 новых остановок. 70 из них планируем оборудовать уже в этом году на основных магистральных улицах, где есть общественный транспорт. Так, новые остановочные пункты появятся на ул. Горького возле онкологического диспансера, а также на тех улицах, где ранее маршрутов не было — на Хабаровской, Пограничной, Железнодорожной (в районе магазина «Зодчий»), - рассказал директор центра развития городской среды Василий Вишневский.
При благоприятных погодных условиях обустройство всех 70-ти запланированных на этот год остановок произойдет уже к 1 ноября с последующей установкой павильонов до конца года. Первые две остановки с павильонами уже смонтированы в районе домов № 100 и 106 по ул. Сахалинской.
Сейчас идёт подготовительная работа к установке павильонов на остальных пунктах и внесению изменений в документацию для того, чтобы установить соответствующие знаки и сделать разметку на проезжей части. Стеклянные конструкции комфортных павильонов разработаны в соответствии с дизайн-кодом в едином выдержанном стиле.
Отметим, в рамках реформы общественного транспорта центр развития городской среды «Наш город» совместно с профильным департаментом проводили работу по срезу общественного мнения. Жителям предлагали вместе определить места новых остановок общественного транспорта. На основе поступивших от граждан предложений составили предварительную "Народную карту" новых остановок в Южно-Сахалинске.
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