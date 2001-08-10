Патриотичная картина появилась в центре города Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мурал нарисовали на стене Государственный исторического архива Сахалинской области, по улице Дзержинского. Автор стрит-арта "Бабушка со знаменем", учитель истории, руководитель штаба Юнармии Южно-Сахалинска Юлиан Красавин, сегодня отправляется на Донбасс, для участия в специальной военной операции, рассказали ТИА "Острова" в агентстве по делам молодежи.

– С самого начала военной операции мы поддерживаем наших бойцов, друзей, которые сейчас там. Мы работаем в тылу, одно их наших направлений–это информирование и просвещение. Мы приходили с уроками в школу, в трудовые коллективы, рассказывали, что происходит. Произведение «Связь поколений» отражает сегодняшнюю действительность. Отражение как бы говорит: «Не посрами свою честь». Я думаю, это символично, особенно для меня, учителя истории. Это произведение мне очень близко. Мой прадед Александр Красавин участвовал в Первой мировой войне, был три раза ранен, был ефрейтором. Потом были события Великой Отечественной войны, мой прадед Геннадий Красавин воевал. Всего же восемь человек - членов семьи - побывали на фронте. У нас династия военных и учителей. И так получилось, что теперь пришла моя очередь. Я тоже учитель, тоже работаю с детьми. И сейчас отправляюсь исполнять свой долг, –поделился Юлиан Красавин.

Это уже не первая такая масштабная работа. Первой стало изображение ко Дню Победы под названием. В основу картины легла знаменитая бабушка с советским знаменем, которая поразила миллионы людей своим поступком. В соцсетях дали клич, и нужная сумма на реализацию проекта собралась буквально за несколько дней–желающих внести свою лепту в написание такого патриотичного шедевра оказалось гораздо больше, чем предполагали авторы задумки. Сахалинские художники воплотили идею в реальность, воссоздав такой исторический и трогательный момент на фасаде СОШ 30 в Луговом.

Второй мурал должен был появиться на здании СОШ 32. В итоге было принято решение об установлении памятной плиты, посвященной Павлу Сафонову, герою, награжденному орденом мужества. К сожалению, посмертно. Он добровольцем отправился для участия в специальной военной операции по защите населения Донбасса. До конца своего жизненного пути, выполнял свой долг, и прикрывая товарищей, 20 мая 2022 года, получил смертельное осколочное ранение. До участи в СВО Павел вместе с Юлианом занимался тренерской деятельностью в спортивном клубе «Россия», был инструктором по военной подготовке в Юнармейском отряде.

– В честь празднования 75-тия Сахалинской области мы запустили проект, в рамках которого украшаем фасады в городах нашего региона. Уже несколько муниципальных образований включились в этот проект. Юлиан предложил именно эту картину, чтобы показать преемственность поколений и поддержать наших ребят, участвующих в СВО. Сегодня он сам отправляется туда, –рассказал Дмитрий Смекалов, руководитель агентства по делам молодёжи.

Тема патриотизма в современных реалиях как никогда актуальна. Патриотические настроения сказываются на отношении человека к процессам, происходящим в мире. Чтобы стало больше молодёжи с патриотическим настроем, выражающемся в конкретных действиях на благо страны, надо рассказывать о героях и о их подвигах, учить с раннего детства гордиться своей Родиной, культурой и традициями. Это главная задача патриотического воспитания.