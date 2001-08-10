«Восток» стал собственностью Сахалинской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сохранить работу социально важного объекта, который уже завоевал популярность среди сахалинских спортсменов-любителей и профессионалов, поручил губернатор Валерий Лимаренко. УТЦ «Восток» продолжит своё развитие под управлением центра спортивной подготовки Сахалинской области (ЦСП) – подведомственного региональному министерству спорта учреждения, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
– База «Восток» по праву называется «Территорией спорта». Это уникальное место с широкими возможностями для всех и каждого. Современные тренировочные залы, детский отдых, проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий различного уровня, фитнес, водно-оздоровительные процедуры – говорят об огромном потенциале комплекса. Уверен, что с приобретением учебно-тренировочного центра островной спорт шагнёт далеко вперед, а приверженцев здорового образа жизни станет ещё больше, – подчеркнул Валерий Лимаренко.
Здесь будут проходить тренировочные мероприятия не только сахалинских атлетов, но и сборных команд России. По словам министра спорта Сахалинской области Артёма Подшивалова, на первом этапе в год в центре планируется проводить более 100 соревнований различного уровня по различным видам спорта. Продолжатся регулярные занятия, а также отбор и подготовка наиболее одарённых, перспективных ребят для пополнения сборных команд области и страны. Кроме того, на базе УТЦ Восток будут развиваться новые спортивные направления.
– Для сахалинской художественной гимнастики база «Восток» — это спасение. Гимнасткам нужен зал с определенной высотой потолков, площадью и покрытием. Раньше у нас не было помещения, которое бы соответствовало требованиям нашего вида спорта. Теперь мы сможем тренироваться на полноценной площадке и показывать еще более высокие результаты, – отметила президент федерации художественной гимнастики Сахалинской области Ольга Лукина.
Кроме того, детский загородный лагерь «Восток», который ежегодно пользуется большим спросом не только у юных сахалинцев, но ребят из других регионов России, теперь будет работать не только в летнее время, но и в период новогодних каникул.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 10:42 Сегодня Министр имущественных и земельных отношений Сахалинской области ушла в отставку
12:51 Сегодня «Восток» стал собственностью Сахалинской области
10:07 Сегодня Водителям Южно-Сахалинска напомнили, на каких городских дорогах ограничено движение
09:12 Сегодня Сахалинцев приглашают на заседание Клуба английского языка
16:15 16 Сентября Южно-Сахалинск в субботу проводит очередной «Остров-Рыбу»
16:27 16 Сентября Здания в Южно-Сахалинске понемногу начинают соответствовать дизайн-коду
16:43 16 Сентября Улицу Ленина в Южно-Сахалинске будут ремонтировать до конца месяца
17:42 16 Сентября Медобследования для холмчан наконец собрали в одном месте
14:25 23 Августа Очередная сахалинка попалась на мошенническую схему "На вас оформлен кредит"
16:23 2 Сентября Сахалинский эксперт объяснил, как владельцы VPN-сервисов крадут деньги пользователей
12:33 2 Сентября Транспортно-пересадочный узел в Южно-Сахалинске начнет работу 1 октября
15:25 8 Сентября Народный фронт выявил на юге Сахалина загрязнение крупнейшей нерестовой реки
Выбор редакции
- 09:40 20 Сентября В Южно-Сахалинска прошла Ночь китов
- 11:11 19 Сентября Сахалинцы завоевали Гран-при на международной выставке творчества коренных малочисленных народов Севера
- 17:42 16 Сентября Медобследования для холмчан наконец собрали в одном месте
- 16:15 16 Сентября Южно-Сахалинск в субботу проводит очередной «Остров-Рыбу»
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?