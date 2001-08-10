«Восток» стал собственностью Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сохранить работу социально важного объекта, который уже завоевал популярность среди сахалинских спортсменов-любителей и профессионалов, поручил губернатор Валерий Лимаренко. УТЦ «Восток» продолжит своё развитие под управлением центра спортивной подготовки Сахалинской области (ЦСП) – подведомственного региональному министерству спорта учреждения, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– База «Восток» по праву называется «Территорией спорта». Это уникальное место с широкими возможностями для всех и каждого. Современные тренировочные залы, детский отдых, проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий различного уровня, фитнес, водно-оздоровительные процедуры – говорят об огромном потенциале комплекса. Уверен, что с приобретением учебно-тренировочного центра островной спорт шагнёт далеко вперед, а приверженцев здорового образа жизни станет ещё больше, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

Здесь будут проходить тренировочные мероприятия не только сахалинских атлетов, но и сборных команд России. По словам министра спорта Сахалинской области Артёма Подшивалова, на первом этапе в год в центре планируется проводить более 100 соревнований различного уровня по различным видам спорта. Продолжатся регулярные занятия, а также отбор и подготовка наиболее одарённых, перспективных ребят для пополнения сборных команд области и страны. Кроме того, на базе УТЦ Восток будут развиваться новые спортивные направления.

– Для сахалинской художественной гимнастики база «Восток» — это спасение. Гимнасткам нужен зал с определенной высотой потолков, площадью и покрытием. Раньше у нас не было помещения, которое бы соответствовало требованиям нашего вида спорта. Теперь мы сможем тренироваться на полноценной площадке и показывать еще более высокие результаты, – отметила президент федерации художественной гимнастики Сахалинской области Ольга Лукина.

Кроме того, детский загородный лагерь «Восток», который ежегодно пользуется большим спросом не только у юных сахалинцев, но ребят из других регионов России, теперь будет работать не только в летнее время, но и в период новогодних каникул.