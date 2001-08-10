В Южно-Сахалинске продолжается прием заявок на приобретение угля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжается прием заявок на приобретение угля и реализация твердого топлива для домовладений с печным отоплением, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, с начала августа подано 1198 заявок на покупку угля. Из них реализовано - 1035.

По информации департамента городского хозяйства, в городском округе продажу субсидируемого твердого топлива с ООО «Солнцевский угольный разрез» осуществляют:

- ИП Барзул Сергей Иванович, Южно-Сахалинск, ул. 2-ая Хабаровская, 37-Г, тел. 48-58-78, 48-57-77, 41-43-33;

- ИП КФХ Ким Чун Сик, Южно-Сахалинск, ул. Памятная, 10-Б, тел. 64-23-23, 62-19-19, 61-61-40, 414-707;

- ООО «ТД Оптовик», Южно-Сахалинск, ул. Керамическая, 7/1, тел. 25-06-29, 61-62-61, 27-48-41, 61-40-20;

- ООО «Комфорт-Строй», Южно-Сахалинск ул. Украинская 42, тел. 61-40-70;

- ИП Пикалова Н.В., Южно-Сахалинск, ул. Памятная, 10-Б, тел. 8-914 -415 33-38, 8-966-444-88-84.

Оставить заявку на покупку угля горожане могут обратившись напрямую к поставщикам либо централизованно, одним из следующих способов:

- через кол-центр ЖКХ (горячая линия) по телефону 8(800) 302-00-65 со стационарного телефона и *0065 - с мобильного телефона;

- через мессенджер WhatsApp по номеру 8-924-884-42-03 (звонки не принимаются, только сообщения);

- через электронную почту [email protected].

Стоимость за 1 тонну угля у поставщиков составляет от 7500 до 8500 руб. Цена включает доставку в границах ул. Украинская - ул. им. А.П. Фархутдинова - ул. Горького - пересечение ул. Лермонтова и ул. Сахалинской.

Отметим, для горожан, которые живут в домах без централизованного отопления, правительством региона предусмотрена компенсация части затрат на покупку не более 9 тонн угля. С учетом компенсации стоимость 1 тонны угля в Южно-Сахалинске составляет 2920 рублей. За мерой поддержки следует обращаться в ГКУ Центр социальной поддержки Сахалинской области по адресу ул. Пограничная, 33.