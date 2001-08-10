В Сахалинской области капитально отремонтировали 85 домов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В них привели в порядок крыши, фасады, внутридомовые сети водо-, тепло-, электро-, газоснабжения и водоотведения. Всего в этом году капремонт охватит 139 многоквартирных домов на Сахалине и Курилах, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Подрядчики ведут работы активными темпами. Согласно условиям договоров, основной объем сдадут в сентябре-октябре. Полностью запланированные работы завершены в Анивском и Ногликском районах.
- Строительные компании ответственно подходят к выполнению задач, некоторые объекты сдают раньше сроков. В рамках реализации программы капремонта в этом году приоритет отдали инженерным сетям, значительная часть которых имеет большой процент изношенности, - подчеркнул исполняющий обязанности директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области Игорь Бондарев.
На данный момент строители выполнили капремонт 82 инженерных сетей (водо-, тепло-, электро- и газоснабжения, а также водоотведения), 36 крыш, 11 фасадов, 4 подвалов. Работы по капремонту на сетях теплоснабжения практически полностью завершены – к началу отопительного сезона они будут готовы к приему теплоносителя.
- В нашем доме отремонтировали в этом году кровлю. Сделали все быстро. Закончили ремонт пару месяцев назад. Жалоб от соседей не слышал ни во время проведения работ, ни после. Качество капремонта покажет предстоящая осень. Подрядчик всегда на связи, поэтому, если вдруг обнаружится какой-то дефект, мы знаем куда обращаться, - рассказал Дмитрий, житель дома №8 по улице Есенина в Южно-Сахалинске.
Отметим, за время действия программы капитального ремонта в 1852 многоквартирных домах обновили 4097 конструктивов на сумму свыше 18 млрд рублей.
Кроме того, губернатор Валерий Лимаренко поставил задачу – привести в порядок все подъезды и входные группы многоквартирных домов, которые нуждаются в косметических работах. В этом году текущим ремонтом охвачено 1090 подъездов и входных групп в 369 домах. Большая половина работ уже завершена. По решению главы региона управляющим компаниям на условиях софинансирования выделяются субсидии для проведения косметического ремонта многоквартирных домов.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 10:21 Сегодня Жителя Южно-Сахалинска заставят сажать деревья вместо снесенных берез
10:23 Сегодня Сахалинские рыбаки отправили партию гуманитарной помощи на Донбасс
09:26 Сегодня На Сахалине ОНФ пытается решить проблему бесхозных детских площадок
11:29 Сегодня Объемы незаконно ввезенного алкоголя на Сахалин выросли в восемь раз
16:27 16 Сентября Здания в Южно-Сахалинске понемногу начинают соответствовать дизайн-коду
11:15 13 Сентября В Южно-Сахалинске приступили к строительству нового микрорайона
16:15 16 Сентября Южно-Сахалинск в субботу проводит очередной «Остров-Рыбу»
16:43 16 Сентября Улицу Ленина в Южно-Сахалинске будут ремонтировать до конца месяца
14:25 23 Августа Очередная сахалинка попалась на мошенническую схему "На вас оформлен кредит"
16:23 2 Сентября Сахалинский эксперт объяснил, как владельцы VPN-сервисов крадут деньги пользователей
12:33 2 Сентября Транспортно-пересадочный узел в Южно-Сахалинске начнет работу 1 октября
15:25 8 Сентября Народный фронт выявил на юге Сахалина загрязнение крупнейшей нерестовой реки
Выбор редакции
- 09:40 Сегодня В Южно-Сахалинска прошла Ночь китов
- 11:11 Вчера Сахалинцы завоевали Гран-при на международной выставке творчества коренных малочисленных народов Севера
- 17:42 16 Сентября Медобследования для холмчан наконец собрали в одном месте
- 16:15 16 Сентября Южно-Сахалинск в субботу проводит очередной «Остров-Рыбу»
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?