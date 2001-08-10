В Сахалинской области капитально отремонтировали 85 домов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В них привели в порядок крыши, фасады, внутридомовые сети водо-, тепло-, электро-, газоснабжения и водоотведения. Всего в этом году капремонт охватит 139 многоквартирных домов на Сахалине и Курилах, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Подрядчики ведут работы активными темпами. Согласно условиям договоров, основной объем сдадут в сентябре-октябре. Полностью запланированные работы завершены в Анивском и Ногликском районах.

- Строительные компании ответственно подходят к выполнению задач, некоторые объекты сдают раньше сроков. В рамках реализации программы капремонта в этом году приоритет отдали инженерным сетям, значительная часть которых имеет большой процент изношенности, - подчеркнул исполняющий обязанности директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области Игорь Бондарев.

На данный момент строители выполнили капремонт 82 инженерных сетей (водо-, тепло-, электро- и газоснабжения, а также водоотведения), 36 крыш, 11 фасадов, 4 подвалов. Работы по капремонту на сетях теплоснабжения практически полностью завершены – к началу отопительного сезона они будут готовы к приему теплоносителя.

- В нашем доме отремонтировали в этом году кровлю. Сделали все быстро. Закончили ремонт пару месяцев назад. Жалоб от соседей не слышал ни во время проведения работ, ни после. Качество капремонта покажет предстоящая осень. Подрядчик всегда на связи, поэтому, если вдруг обнаружится какой-то дефект, мы знаем куда обращаться, - рассказал Дмитрий, житель дома №8 по улице Есенина в Южно-Сахалинске.

Отметим, за время действия программы капитального ремонта в 1852 многоквартирных домах обновили 4097 конструктивов на сумму свыше 18 млрд рублей.

Кроме того, губернатор Валерий Лимаренко поставил задачу – привести в порядок все подъезды и входные группы многоквартирных домов, которые нуждаются в косметических работах. В этом году текущим ремонтом охвачено 1090 подъездов и входных групп в 369 домах. Большая половина работ уже завершена. По решению главы региона управляющим компаниям на условиях софинансирования выделяются субсидии для проведения косметического ремонта многоквартирных домов.