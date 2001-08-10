В Южно-Сахалинске представили проект студенческого кампуса СахГУ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В заседании приняли участие мэр Сергей Надсадин, вице-мэр Андрей Ковальчук, главные архитекторы города и области, сотрудники администрации, члены градсовета, а также авторы концепции — разработчики московского градостроительного института пространственного моделирования и развития «Мирпроект», которые присоединились к обсуждению с помощью видеосвяз рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Главным вопросом повестки стало возведение кампуса для студентов Сахалинского государственного университета. Строительство студгородка — один из этапов комплексных мероприятий по организации научно-образовательного центра (НОЦ) в Южно-Сахалинске. В рамках проекта планируется обустроить две площадки. На ул. Комсомольской, где ранее располагался Дом офицеров, разместится НОЦ, а кампус на 1500 человек появится на месте ряда строений на пр. Победы, 68. Заказчиком объекта выступает СахГУ.
Презентовал концепцию студгородка заместитель министра архитектуры и градостроительства области, главный архитектор региона Михаил Филюшкин. Проект предусматривает три отдельно стоящих здания высотой 38 м, которые будут соединены общим первым этажом. Там разместятся кафе, тренажерный зал, коворкинг и другие места общего пользования. Жилая зона для студентов рассчитана на 384 номера, в том числе оборудованных для маломобильных групп населения.
У членов градсовета возникли вопросы к проектировщикам по соблюдению уровня инсоляции (доступности естественного освещения) для жителей соседних домов, организации проезда к кампусу, парковки и благоустройства территории. Также были высказаны замечания по архитектурным решениям. В частности, по выбору цветовых сочетаний на главном фасаде, остеклению, размещению инженерных коммуникаций, расположению входной группы.
Как отметил мэр Сергей Надсадин, концепцию студенческого городка необходимо тщательно доработать и устранить озвученные специалистами нюансы.
- Администрация города понимает, насколько важен этот проект для развития муниципалитета. Строительство такого доминирующего архитектурного объекта в центральной части города требует ответственного отношения к каждому замечанию,- подчеркнул Сергей Надсадин.
Комментарии, которые были высказаны сегодня специалистами градостроительного совета, занесены в протокол заседания и будут направлены в адрес авторов концепции. Добавим, градостроительный совет — структура, которая привлекает к обсуждению важных архитектурных решений в развитии города профессионалов и жителей города.
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