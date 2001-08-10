Молодые лейтенанты штурмовали полосу препятствий на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках проходящих военных сборов лейтенанты-выпускники высших военных учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации на Сахалине преодолели штурмовую полосу препятствий, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

На общевойсковом стрельбище «Троицкое» армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) военнослужащие в полной боевой экипировке преодолевали полосу препятствий в составе боевых групп. На дистанции, в условиях огневого воздействия условным противником, им было необходимо отработать тактические приёмы передвижения по полю боя, прикрывая при этом своих товарищей.

Штурмовая полоса препятствий представляет собой 400-метровую дистанцию, включающую более 20 различных препятствий. Для создания обстановки максимально приближенной к боевой на маршруте движения закладывались взрывпакеты, растяжки и «ловушки».

Для проверки слаженности действий командиров и личного состава группы инструкторами была поставлена задача по оказанию первой медицинской помощи условно раненному военнослужащему.

В ходе сборов молодым лейтенантам предстоит ещё сдать зачёты по вождению боевой и автомобильной техники, а также продемонстрировать свои навыки владения стрелковым оружием.