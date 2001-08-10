Десятки домов Южно-Сахалинска останутся во второй половине 20 сентября без воды
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В связи с ремонтом сетей водоснабжения 20 сентября с 14.00 до 18.00 часов будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:
- ул.Комсомольская, 111, 121;
- ул.Фабричная, 9-15, 8а, 14а, 14-20;
- ул.Горная, 9, 9а, 9Б, 9в, 11, 11а;
- пер.Озерный, 2а, 2Б;
- ул.Детская, 12, 18а, 24а;
- ул.Садовая, 15;
- ул.Комсомольская, 11-99, 34-124;
ул.Яблочная, 3-93, 2-88;
- ул.Зеленая, 3-91, 2-86;
- пер.Свободный, 3-87, 8-74;
- пер.Садовый;
- ул.Садовая;
- пер.Озерный;
- ул.Озерная;
- ул.Строительная;
- ул.Родниковая;
- ул.Горная;
- ул.Фабричная;
- пер.Студенческий;
- пер.Октябрьский;
- пер.Нагорный;
- планировочный район Хомутово.
«РВК-Сахалин» приносит жителям извинения за временные неудобства. Телефоны диспетчерской службы предприятия +7 (4242) 72-32-40, +7 (4242) 49-79-25.
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