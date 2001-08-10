Тихоокеанское
информационное агентство
20 Сентября 2022
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Десятки домов Южно-Сахалинска останутся во второй половине 20 сентября без воды
12:15, | Новости общества Сахалина и Курил

Десятки домов Южно-Сахалинска останутся во второй половине 20 сентября без воды

Десятки домов Южно-Сахалинска останутся во второй половине 20 сентября без воды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с ремонтом сетей водоснабжения 20 сентября с 14.00 до 18.00 часов будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

- ул.Комсомольская, 111, 121;

- ул.Фабричная, 9-15, 8а, 14а, 14-20;

- ул.Горная, 9, 9а, 9Б, 9в, 11, 11а;

- пер.Озерный, 2а, 2Б;

- ул.Детская, 12, 18а, 24а;

- ул.Садовая, 15;

- ул.Комсомольская, 11-99, 34-124;

ул.Яблочная, 3-93, 2-88;

- ул.Зеленая, 3-91, 2-86;

- пер.Свободный, 3-87, 8-74;

- пер.Садовый;

- ул.Садовая;

- пер.Озерный;

- ул.Озерная;

- ул.Строительная;

- ул.Родниковая;

- ул.Горная;

- ул.Фабричная;

- пер.Студенческий;

- пер.Октябрьский;

- пер.Нагорный;

- планировочный район Хомутово.

«РВК-Сахалин» приносит жителям извинения за временные неудобства. Телефоны диспетчерской службы предприятия +7 (4242) 72-32-40, +7 (4242) 49-79-25.

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