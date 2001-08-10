Сахалинские рыбаки отправили партию гуманитарной помощи на Донбасс
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Островные рыбопромышленные предприятия проявили инициативу и подключились к оказанию гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР. Рыбопромышленники бесплатно предоставили 5 тонн свежевыловленной горбуши для производства консервов. Дары моря были законсервированы ООО «Янтарное» и переданы на транспортировку в народные республики, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
– В августе этого года было подписано соглашение о помощи в восстановлении пострадавшего от боевых действий Шахтерска. По возможности мы стараемся помогать не только отдельному городу, но и жителям других населенных пунктов. Они все нуждаются в нашей общей поддержке. Весной сахалинцы и курильчане также приняли активное участие в сборе денежных средств и гуманитарной помощи для жителей Донбасса, – отметил Валерий Лимаренко.
Напомним, что помимо сбора гуманитарных грузов, Сахалинская область оказывает жителям народных республик и другую помощь. Так, в рамках соглашения на прошлой неделе на Сахалин приехала группа детей. Для 49 ребят, которые увлекаются творчеством и спортом, организовали мастер-классы по карате, боксу и футболу. Гости также покатались на коньках и посетили аквапарк.
– Хотел бы поблагодарить рыбопромышленные предприятия и их руководителей за активную гражданскую позицию. Ваша помощь очень ценна, – сказал министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко. – Важно, что все регионы включаются в эту работу. Из разных уголков страны на Донбасс оправляют продуктовые наборы, медикаменты, средства гигиены.
Весной этого года островные рыбопромышленники (ООО «Янтарное», ООО «РК имени Кирова», ООО «Модуль-97») уже предоставили безвозмездно более 20 тонн консервов различного ассортимента в качестве гуманитарной помощи жителям Луганской и Донецкой народных республик.
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