Здания в Южно-Сахалинске понемногу начинают соответствовать дизайн-коду
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалистами департамента архитектуры и градостроительства администрации города согласовано около 100 вывесок, которые соответствуют принятому дизайн-коду. Кроме этого ведутся работы по согласованию эскизных решений по приведению фасадов к единому стилю.
Так, обновится офисное здание по адресу Невельская, 56. В данный момент там ведутся работы по капитальному ремонту фасада. Собственник объекта обратился за консультацией в администрацию города. Подробнее об этом рассказала владелец здания Ирина Золотун:
- Фасад нашего здания давно требовал ремонта, мы слышали что в городе ведется активная работа по внедрению дизайн-кода. Поэтому мы обратились в отдел дизайна администрации города за разработкой эскиза нового облика нашего здания. Сотрудники департамента в сжатые сроки разработали эскизные предложения, несколько цветовых решений. Кроме этого проконсультировали по возможности получения субсидии на ремонт. С эскизами мы обратились в компанию, которая разработала нам проект и начали ремонт. Уже в следующем году наше здание приобретет красивый облик, который соответствует стилистике Южно-Сахалинска.
Еще один пример успешного внедрения дизайн-кода в городскую среду — здание по адресу Ленина, 218 на первом этаже которого расположены торговые объекты. Там заменили вывески, также частично козырек приведен к единообразию. Об этой работе рассказала заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Ирина Андросова:
- На следующей неделе мы планируем провести встречу с представителями рекламных компаний для того, чтобы наладить взаимодействие по согласованию вывесок: от дизайна до момента установки. Кроме этого, каждый четверг у нас в департаменте приемный день, когда мы консультируем предпринимателей по всем вопросам городской среды и требованиям дизайн-кода. Департамент архитектуры и градостроительства предоставляет бесплатные муниципальные услуги по согласования облика вывесок и фасадов.
Как напомнили ТИА "Острова" в мэрии, дизайн-код — свод правил по формированию стилистически единого городского пространства. Документ был утвержден депутатами городской Думы в июне 2021 года. Внедрение дизайн-кода на улицах Южно-Сахалинска началось в январе 2022 года.
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