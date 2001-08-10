Департамент продресурсов Южно-Сахалинска организует горячую телефонную линию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка сообщает о проведении горячей телефонной линии по вопросу о преимуществах получения муниципальной услуги «Предоставление выписки из похозяйственной книги учета личных подсобных хозяйств» в электронном виде, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Звонки от горожан будут приниматься 16 сентября с 10.00 до 13.00 по телефону: 300-738 (доб. 1).
Дополнительно информируем, что в рабочие дни с 09.00 до 17.00 в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка по адресу: Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, 20, каб. 411 можно подтвердить свою учетную запись на портале Госуслуг. При себе необходимо иметь паспорт.
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