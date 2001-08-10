Перекресток улиц Комсомольской и Пуркаева в Южно-Сахалинске закроют для дорожных работ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Перекресток улиц Комсомольской и Пуркаева закроют для работ по замене асфальтобетонного покрытия. Ограничения для движения транспорта будут действовать в да этапа: с 20.00 16 сентября до 07.00 17 сентября и с 15.00 17 сентября до 07.00 18 сентября. Работы на данном перекрестке проводятся в рамках капитального ремонта участка от моста через руч. Пригородный до ул. Пуркаева. Автомобилистов просят заранее планировать маршруты движения, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Кроме того,в Южно-Сахалинске продолжается капитальный ремонт ул. Украинской на участке от пересечения с пр. Мира и до оптовой базы. Перекресток ул. Украинской с пр. Мира открыт для проезда с севера на юг и в обратном направлении по пр. Мира. Также возобновлено движение в восточную сторону по ул. Украинской. Закрытым для проезда остается поворот на запад с пр. Мира на ул. Украинскую. Объезд осуществляется по прилегающим дорогам.
По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства региона, в ходе капитального ремонта автомобильной дороги Северо-западный объезд Южно-Сахалинска на перекрестке ул. Ленина – ул. Лесной ведется замена грунта земляного полотна, затем будет уложено асфальтобетонное покрытие. Для проезда транспорта закрыта полоса автодороги, поэтому на этом участке возможно затруднение движения. Работы планируется завершить до 19 сентября.
В связи с реконструкцией ул. Авиационной в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» закрыт сквозной проезд с ул. Ленина и с пр. Мира. Объезд осуществляется по ул. Больничной. Движение по ул. Авиационной возобновится в октябре.
Также ремонтные работы без ограничения движения автотранспорта продолжаются на улицах Ленина, Горького, Детской, Лермонтова, Гаражной, Саранской и пр. Победы.
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