В Сахалинской области началась уборка урожая

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С гектара в среднем собирают 250-350 центнеров картофеля – это очень хороший показатель урожайности. К сбору корнеплодов приступили АО «Совхоз Южно-Сахалинский» и АО «Совхоз «Тепличный». На этом неделе к ним присоединяются АО «Соколовский» и фермерские хозяйства на юге островного региона, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Сегодня в хранилища заложено уже более 3 тысяч тонн «второго хлеба», и с каждым днем объемы увеличиваются.

- Сейчас мы закладываем на хранение примерно 1000 тонн семенного картофеля суперэлитного сорта Рэд Скарлет. Будем высаживать его в следующем году. В этом сезоне мы впервые взяли этот сорт, он отличается высокой урожайностью, – рассказала главный агроном совхоза «Южно-Сахалинский» Анастасия Семакина.

А вот столовые корнеплоды или, так называемый «борщевой набор» – морковь и свёклу – планируется убирать с октября. Завершится же массовая уборочная кампания сбором капусты.

Всего островные сельхозпредприятия и фермерские хозяйства нацелены собрать не меньше объемов прошлого года, а именно 43 тысячи тонн картофеля и 22 тысячи тонн овощей открытого грунта.

- В этом году сложились неплохие погодные условия для получения урожая. Также областным правительством предоставляются необходимые субсидии хозяйствам. Все предоставляемые меры поддержки вкупе с правильным применением агротехнологий дают накопительный эффект и, как результат, прогнозируется хороший валовый сбор, – пояснила Екатерина Сливкина, начальник отдела растениеводства и механизации регионального министерства сельского хозяйства и торговли.

Стоит отметить, что в этом году в Сахалинской области увеличили посевные площади. Так, под картофель площади под посадку картофеля расширили на 6%, под овощи открытого грунта – на 16%.

В Сахалинской области под контролем губернатора Валерия Лимаренко действует устойчивая система поддержки агропромышленного комплекса. К примеру, островным растениеводам возмещается часть затрат на приобретение элитных семян картофеля и семян трав кормовых культур, повышение плодородия почв, техническую и технологическую модернизацию, а также на внесение минеральных и органических удобрений. Сегодня благодаря активной поддержке со стороны региональных властей самообеспеченность по картофелю составляет 95%, что соответствует показателям Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации.