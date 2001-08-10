Четыре тысячи блюд продано на гастромарафоне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске завершилось самое вкусное событие лета - гастрономический марафон "Дары морей". За финальную неделю жители и гости города приобрели 845 фестивальных сетов. Всего с 15 августа был продан 3951 комплекс из морепродуктов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, с 15 августа по 11 сентября в Южно-Сахалинске проходил гастромарафон «Дары морей», его участниками стали 6 заведений общественного питания. Кафе и рестораны предлагали посетителям специальное сет-меню из сезонных морепродуктов по фиксированной цене.

Добавим, марафон «Дары морей» проходил в рамках VIII фестиваля «Остров-рыба», который завершится 17 сентября массовым праздником и тематической ярмаркой.