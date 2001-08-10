В Южно-Сахалинске газифицирована котельная нового жилого комплекса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинское подразделение АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» завершило работы по переводу котельной нового жилого комплекса на юге города с дизельного топлива на природный газ, рассказали ТИА "Острова" в АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».

Подача газа на котельную стала возможной благодаря строительству и вводу в эксплуатацию одного из крупнейших объектов газоснабжения Сахалинской области – так называемого «Восточного газопровода», снабжающего голубым топливом потребителей южной и восточной части Южно-Сахалинска.

На сегодня котельная обеспечивает горячим водоснабжением 4 многоквартирных дома на 799 квартир, с наступлением отопительного сезона котельная будет работать и на обогрев помещений.