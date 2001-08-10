В Томаринском районе досрочно заканчивается реконструкция дороги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На участке трассы Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск приводят в порядок два участка: дорогу через село Белинское протяженностью 5,9 км и через село Парусное 3,3 км, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Двухэтапная реконструкция началась в прошлом году. На сегодня уложено 6,8 км асфальтобетонного покрытия. Изначально по проекту завершить работы должны были к 1 октября 2024 года. Но благодаря дополнительному федеральному финансированию подрядная организация планирует окончить реконструкцию ускоренными темпами в этом году. Ввод в эксплуатацию этих участков автомобильной дороги позволит обеспечить безопасное движение транспорта.

Подрядчик уже построил новые водопропускные трубы, обустроил земляное полотно, укрепил кюветы. Идут работы по устройству асфальтобетонного покрытия на автодороге и на новых мостовых переходах через реки Белинская, Каменушка и Парусная. На участках сделают наружное освещение, тротуары с перильным ограждением, автобусные остановки с заездными карманами и автопавильонами, пешеходные переходы в населенных пунктах.

Национальный проект «Безопасные качественные дороги», который реализуется по инициативе Президента Владимира Путина, благодаря федеральному и областному финансированию позволяет повысить уровень жизни сахалинцев и курильчан, создать надежную транспортную инфраструктуру, отремонтировать тысячи километров дорог и искусственных сооружений на них.

Работа по приведению в порядок островных дорог находится на особом контроле губернатора Валерия Лимаренко. Так, за последние три года на островах капитально отремонтировали, реконструировали и построили 40 участков региональных дорог и 34 – муниципальных.

Второй год подряд в островном регионе выполняется рекордный объем работ по ямочному ремонту. Этого удалось достичь благодаря шестикратному увеличению финансирования из областного бюджета мероприятий по содержанию местных дорог. В этом году на Сахалине и Курилах ликвидировали 4600 дефектов дорожного полотна. К работе по поиску ям и приемке дорог подключились общественники, волонтеры «Единой России», активные жители.