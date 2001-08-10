Южносахалинским воспитателям дали

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 8 по 10 сентября в Южно-Сахалинске состоялся семинар для педагогов детских садов: «Игровые технологии как способ формирования когнитивных способностей ребенка-дошкольника». Семинар проводила автор образовательной программы «Ключ к обучению», заслуженный учитель РФ, сотрудник кафедры ЮНЕСКО Галина Доля.

Суть образовательной программы — сделать процесс обучения дошкольников увлекательным, чтобы ребенок занимался с удовольствием. Педагогам эта программа дает инструменты для развития детских познавательных способностей. Многие занятия в программе проводятся в игровой форме. Подробнее рассказала заведующая детского сада «Бусинка» Людмила Гилевич:

- Галина Доля - автор уникальной образовательной программы, которую мы пригласили специально из Англии. Она впервые на Сахалине и очень рада встрече с педагогическим сообществом города Южно-Сахалинска. Активные участники семинара - педагоги 19 детских садов, в которых реализуется программа обучения на двух языках. Этот семинар даст импульс для совершенствования системы дошкольного образования, мы овладеем новыми технологиями и компетенциями.

Отметим, участниками семинара стали более 80 человек. Среди них воспитатели билингвальных групп, учителя иностранных языков, музыкальные руководители, а также педагоги частных детских садов. Впечатлениями об участии в семинаре поделилась педагог дополнительного образования детского сада «Матрёшка» Виктория Мавлеткулова:

- На семинаре очень много методических приемов. Эти разработки мы с радостью будем применять для того, чтобы сделать жизнь наших детей лучше. Галина Доля - знаменитый научный деятель, автор развивающих пособий. Она создала программу, которая позволяет развивать детей одинаково интенсивно на разных языках. Ее метод посвящен не только языку, но и всей жизни. Например - обучение грамоте через сказки.

Добавим, организатором выступил Сахалинский региональный кампус университета детства при поддержке Департамента образования города Южно-Сахалинска. Семинар состоялся в рамках III Международного образовательного форума «Образование - энергия будущего», который пройдет 22-24 сентября. В форуме примут участие эксперты, педагоги, дети, родители, а также команда Института проблем образовательной политики «Эврика». Одной из основных тем для обсуждения станет дошкольное развивающее образование.