Сахалинским школьникам из многодетных семей вручили компьютеры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Валерий Лимаренко провел личный прием семей из Корсакова, которые оказались в трудной жизненной ситуации. В рамках благотворительного проекта меценаты оказали помощь с покупкой техники, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Евгений Мусанов один воспитывает четверых детей. Многодетный отец имеет квалификации каменщика, газоэлектросварщика, водителя категорий B, C, но пока работает неофициально. Областные власти помогут сахалинцу найти место работы со стабильной зарплатой. А генеральный директор ООО «Тезона» Дмитрий Митяев выразил желание присоединиться к проекту «Добрые дела карты сахалинца» и приобрел компьютеры для Мусановых и еще одной нуждающейся семьи из Корсакова.

– Мы регулярно принимаем участие в благотворительных программах. Это социальная ответственность нашей компании. Мы оказываем содействие в проведении чемпионата «Абилимпикс», помогаем детям с ограничениями по здоровью. Охотно присоединились к «Добрым делам карты сахалинца». Прежде чем дарить подарки, узнаем о семьях, об их нуждах. Компьютеры необходимы детям в любом возрасте, чтобы не только учиться, но и играть, отдыхать, – прокомментировал Дмитрий Митяев.

Помощь с покупкой бытовой техники Мусановым окажет предприниматель и заместитель председателя собрания Корсаковского городского округа Александр Дорошенко.

– От министерства соцзащиты мы узнали, что есть нуждающаяся семья. Многодетному отцу требуется стиральная машина, кухонная плита и холодильник. Воспитывать четверых детей сложно, и мы хотим немного облегчить им быт. Наше предприятие не впервые оказывает помощь сахалинцам. В ближайшее время планируем закупить еще планшеты или ноутбуки для школьников из двух нуждающихся семей, – рассказал меценат Корсаковского района.

На встречу с главой региона пригласили еще многодетную семью Иноземцевых. Им тоже подарили компьютер, необходимый для школьников. Анна и Владимир воспитывают четверых детей. Супруги нуждаются в переобучении и трудоустройстве: Анна как няня на дому оформлена самозанятой, а Владимир работал матросом и мастером рыбной промышленности. Помощь в повышении квалификации и трудоустройстве им окажет областное правительство.

– Я каждую неделю встречаюсь с сахалинцами, которые нуждаются в поддержке в трудных жизненных ситуациях. Мы знаем историю каждой семьи и принимаем индивидуальные решения, чтобы люди могли повысить свое благосостояние. Там, где заканчиваются полномочия властей, на помощь приходят меценаты. Этот благотворительный проект показал, как много у нас неравнодушных предпринимателей, готовых творить добрые дела, – сказал Валерий Лимаренко.

Напомним, проект «Добрые дела карты сахалинца» позволяет оказывать поддержку, исходя из насущных потребностей той или иной семьи. Меценаты покупают бытовую технику, ноутбуки, делают ремонт в квартирах и даже организовывают различные мастер-классы для детей из нуждающихся семей. Государственные и муниципальные органы в это время решают системные проблемы обратившихся семей – помогают в переквалификации, оформлении документов и выплат, трудоустройстве.

В рамках проекта среди благотворителей проводится конкурс, призванный поощрить самых щедрых и инициативных меценатов и волонтеров. Подать заявку на участие можно на сайте Карты сахалинца https://eks.sakhalin.gov.ru/ в разделе «Добрые дела».