Тихоокеанское
информационное агентство
8 Сентября 2022
Сейчас 14:01
61,18|60,55|66,91
8 сентября будет перекрыта федеральная трасса Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск в связи с производством взрывных работ
10:30, | Новости общества Сахалина и Курил

В областной стоматологической поликлинике заработала цифровая зуботехническая лаборатория

В областной стоматологической поликлинике заработала цифровая зуботехническая лаборатория

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новые возможности для изготовления ортопедических конструкций появились у специалистов областной стоматологической поликлиники. В медицинское учреждение поставлен комплект цифровой аппаратуры, который позволяет выполнять зубные протезы и другие изделия из всех видов современных материалов, представленных на отечественном рынке. Лабораторное оборудование приобретено за счет средств областного бюджета, будет использоваться, в том числе для бесплатного изготовления ортопедических конструкций для льготных категорий населения, рассказали ТИА "Острова" в региональном минздраве.

Кропотливый процесс изготовления зубного протеза, который мог занимать в сложных случаях до месяца, теперь может быть  сокращен до нескольких дней. С помощью цифрового сканера специалист произведет 3D моделирование, которое обеспечит точную подгонку изделия для конкретного пациента.  В шлифовально-фрезерном станке коронка или протез будут обточены до нужных параметров с точностью до миллимикрона, затем в специальной печи изделие пройдет процедуру обжига до 2тысяч градусов. 

- Время изготовления одной коронки будет сокращено в разы. С новым комплектом оборудования можно будет выполнять съемные и несъемные конструкции из титана, композитов, стекло- и гибридной керамики, диоксида циркония и других современных материалов, - рассказал заведующий производством ортопедического отделения областной стоматологической поликлиники Сергей Ким.

Решение о применении того или иного материала принимается лечащим врачом строго по медицинским показаниям. Один раз в пять лет право на бесплатное зубопротезирование имеют пациенты льготных категорий, например, граждане старше 70 лет, участники ВОВ. Полный перечень  опубликован на сайте областной стоматологической поликлиники.

 - В этом году в областной стоматологической поликлинике  бесплатное зубопротезирование выполнено 567 пациентам из льготных категорий граждан. Кроме областной стоматологической поликлиники ортопедическое лечение выполняется в профильных отделениях всех районных больниц, кроме Северо-Курильской ЦРБ – здесь в настоящее время осуществляется процедура лицензирования, - прокомментировал главный врач областной стоматологической поликлиники Вячеслав Кучеренко.

Модернизация стоматологической службы происходит поэтапно. Ранее в областную стоматологическую поликлинику поступил операционный микроскоп. До конца года обновление ждет и детское отделение учреждения. Недавно в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение» здесь завершен капитальный ремонт, расширена площадь помещений. Сейчас специалисты ожидают поставку для отделения пяти стоматологических установок.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?