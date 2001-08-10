Тихоокеанское
информационное агентство
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09:35, | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей и гостей Южно-Сахалинска зовут кататься на коньках

Жителей и гостей Южно-Сахалинска зовут кататься на коньках

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спортивная школа "Кристалл" приглашает южносахалинцев и гостей города провести предстоящее воскресенье по-спортивному, катаясь на коньках, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе.

Сеансы массового катания пройдут на крытой ледовой арене «Кристалла» 11 сентября с 13:00 до 19:45 (начало сеансов каждый час). Гостей ждут приятная атмосфера и зажигательное музыкальное сопровождение. Работает прокат коньков.

Посетителей просят учесть, что температура на ледовой арене ниже уличной, поэтому с собой желательно взять теплые вещи.

Сеансы массового катания в указанный период будут проходить каждые 45 минут с перерывом на работу ледозаливочной машины.

Перед посещением сеансов массового катания гостей просят ознакомиться с правилами их проведения на сайте спортивной школы.

Подробное расписание сеансов можно узнать, обратившись по телефону 8 (4242) 240-160, а также на сайте "Кристалла".  

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