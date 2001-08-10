Жителям Сахалина доступно высокотехнологичное медицинское обследование
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
До конца 2022 года 90 тысяч жителей Сахалина и Курильских островов пройдут высокотехнологичное медицинское обследование. Об этом в ходе VII Восточного экономического форума сообщил губернатор Валерий Лимаренко.
Региональный глава стал участником панельной сессии “Открытый диалог в области медицины: кадры, технологии, возможности в новом мире”.
По словам Валерия Лимаренко, в островном регионе удалось открыть 15 центров диагностики благодаря концентрации медицинского оборудования и внедрению бережливых технологий. В 2021 году было обследовано 73 тысяч пациентов, в этом планируется обследовать 90 тысяч, сообщил он. Губернатор также отметил, что чекапы дают возможность быстро начать лечение, в том числе, заболеваний, угрожающих жизни.
Лимаренко сообщил: в течение последних трех лет в Сахалинской области действует централизованная система планирования работы работы медиков первичного звена. Это дало свыше 30% дополнительных талонов.
Когда требуется, врачей из больниц привлекают для приема пациентов в поликлиниках. Такая мера стала возможна благодаря тому, что стационары области загружены на 50-70%, то есть, не полностью. Это помогает увеличить количество талонов к узкопрофильным специалистам, например, неврологам и офтальмологам.
В островном регионе записаться на прием можно несколькими способами: воспользоваться личным кабинетом каждого пациента в специальном региональном приложении, сервисом Госуслуг, информатом в медицинских учреждениях или позвонив в колл-центр, который работает 24 часа в сутки. Стоит отметить, что попасть к узкопрофильному специалисту можно, не посещая терапевта. Это доступно пациентам, стоящим на учете по ряду заболеваний.
Особое внимание уделяют обследованию людей, проживающим в удаленных населенных пунктах. Эту возможность дает система “Умный ФАП”. На сегодняшний день 10 фельдшерско-акушерских пунктов Сахалинской области получили оборудование, позволяющее проводить диагностику и дистанционно передавать данные. СМАРТ-технологии позволили обследовать порядка 2,5 тыс. человек. В 2022 году еще 13 фельдшерско-акушерских ФАПов получат аналогичную аппаратуру.
Кроме того, медики пользуются мобильными комплексами, чтобы обследовать жителей сел и проводить диспансеризацию. В Сахалинской области действуют 47 передвижных профильных станций: диагностические, лабораторные, стоматологические, рентгенологические. За 8 месяцев с их применением обследовали 35 тыс. пациентов.
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