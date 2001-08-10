Количество туристов, желающих попасть на Курилы, выросло в 2,5 раза

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чтобы повысить транспортную доступность для жителей и гостей островов, сахалинские власти организовали 15 дополнительных авиарейсов на Итуруп. Об этом сообщил губернатор Валерий Лимаренко, комментируя итоги Государственного Совета, посвященного вопросам развития туризма. Заседание состоялось в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В своем выступлении Президент России Владимир Путин отметил достижения Дальнего Востока в сфере туризма.

- На Дальнем Востоке за последние годы открыто много новых туристических маршрутов. Постоянно растёт турпоток в Камчатском крае, на Сахалине, в Бурятии. Традиционно высокий спрос в макрорегионе в целом на круизные путешествия, - сказал глава государства.

По мнению Президента, опыт дальневосточников, как и других субъектов РФ, которые добивались успехов, необходимо обязательно учесть при выработке решений для развития всей туристической отрасли. Президент поставил задачу – сделать так, чтобы россияне с разным уровнем дохода могли путешествовать, чтобы укреплять здоровье, получать положительные эмоции, менять качество жизни в лучшую сторону. В связи с этим необходимо создание современных доступных туристических продуктов и услуг, формирование широкого спроса на них, снятие административных барьеров для работы отрасли.

Как отмечают эксперты, развитие туристической инфраструктуры дает положительный эффект и для региона. Одна гостиница дает 200 рабочих мест для местных жителей. Одно рабочее место в туристической сфере дает еще два в смежных отраслях. Больше половины работников туризма – это молодые специалисты.

- В последние два года мы наблюдаем огромный спрос на посещение Сахалинской области. По нашим расчетам, в этом году количество туристов вырастет на 20 процентов. Жемчужиной нашего региона является горнолыжный курорт «Горный воздух». Зимой он привлекает сноубордистов и лыжников, а летом – любителей пеших прогулок и велотуризма. Мы ставим перед собой задачу развивать курорт. Планируем увеличить длину трасс, создать туристическую инфраструктуру на территории свыше 100 гектаров. Большой популярностью как среди гостей региона, так и местных жителей пользуются туры по югу острова Сахалина. Это посещение различных живописных мест, в том числе маяка на мысе Анива, гастрономические экскурсии на озеро Буссе. Летом особенно популярны Курильские острова. Поэтому мы на сезон увеличиваем количество авиарейсов на этом направлении. Это необходимо не только для туристов, мечтающих побывать на Курилах, но и для островитян, у которых должна быть возможность спокойно выехать с островов в отпуск или командировку и вернуться домой в удобное время, - отметил Валерий Лимаренко.

Особый интерес гостей области и местных жителей вызывает единственный в России островной природный парк Монерон с первозданной природой и археологическими памятниками. Здешние воды отличаются редкой прозрачностью. Поэтому парк давно стал точкой притяжения для дайверов. А в этом году инвестор при поддержке областных властей приобрел 50-местный катамаран и организовал морские экскурсии для посещения Монерона.

На новый формат перешла чартерная программа посещения островов. Одному из федеральных туроператоров выделен еженедельный фиксированный блок мест на регулярных рейсах из Москвы на Сахалин для организованных групп туристов. Принимающей стороной в регионе выступают местные компании. Этот формат более удобен для гостей региона.

- Особенно важно, что Сахалин и Курилы для отпуска выбирают не только гости, но и жители нашего региона. Значит, при развитии туризма на островах мы движемся в правильном направлении, - подчеркнул сахалинский губернатор.

- Сегодня в островном регионе свыше 100 мест размещения различных ценовых категорий. Строятся и новые объекты. Гостям и жителям области мы предлагаем туры и экскурсии, рассчитанные на разные финансовые возможности. Любой человек может посетить островные достопримечательности и получить яркие впечатления и эмоции, - рассказала Ирина Ли, президент ассоциации туроператоров Сахалинской области.

В ближайшие пять лет на реализацию островных инвестиционных проектов в сфере туризма будет направлено более 20 миллиардов рублей.