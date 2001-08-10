Сахалинские общественники скажут спасибо островным учителям

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская область присоединилась к акции Российского движения детей и молодёжи (РДДМ) "Спасибо, учитель". Это первое масштабное мероприятие новой организации, созданной месяц назад.

- Сахалинская область не останется в стороне от такого значимого события, и активисты РДДМ вручат своим педагогам открытки, - сказал председатель регионального отделения российского движения школьников Максим Шелепов. - Происходить это будет на августовских совещаниях педработников, которые пройдут в каждом муниципалитете. К акции планируем привлечь не менее сотни активистов движения.

В островном регионе есть и другие акции в поддержку учителей. Ранее министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева анонсировала конкурс портретов любимого учителя и наставника. Кроме того, регулярно проводятся мероприятия в формате Дней единых действий и в рамках празднования Дня учителя.

Российское движение детей и молодежи было создано для объединения разрозненных детских организаций. Среди задач РДДМ - разностороннее развитие ребёнка и содействие общественной адаптации школьников. С детьми, которые вступают в организацию, работают наставники. "Тренерский состав" РДДМ сформирован из активных педагогов и родителей, которые прошли строгий кастинг. Наставниками смогут стать только те, кто поддерживает миссию нового движения и государственную политику в сфере воспитания детей.