В Южно-Сахалинске продолжается благоустройство сквера Авиаторов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Основной объем работ планиуется выполнить уже ко дню 140-летия Южно-Сахалинска. Выездное совещание на месте будущего общественного пространства провел мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Совместно с главой города ход работ также проверили первый вице-мэр Андрей Ковальчук, специалисты профильных ведомств, а также городские общественники и депутаты.
Напомним, проект сквера Авиаторов в прошлом году стал победителем голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» – за инициативу обустроить новое общественное пространство в районе поворота на аэропорт, на месте существующего постамента самолета проголосовало наибольшее количество горожан.
Сегодня жители Южно-Сахалинска и гости города могут видеть первые результаты выполненных работ.
Как отметил представитель подрядной организации Никита Терёхин, уже выполнен основной объем земляных работ, а также мероприятия, связанные с прокладкой кабеля, осуществлена поставка инертных строительных материалов. В ближайшее время ожидается поставка оборудования и материалов для устройства освещения сквера, и постамента самолета Ан-24. Также рабочие завершают укладку растительного слоя, что позволит начать работы по озеленению территории. На необходимость уделить особое внимание высадке цветов в сквере также обратил внимание Сергей Надсадин.
– Работы выполняются ритмично, подрядная организация идет в графике. Вместе с тем, в ходе совещания обозначил ряд акцентов. Прежде всего, это озеленение. Новое общественное пространство расположено рядом с воздушными воротами Южно-Сахалинска, его одним из первых встречают гости города. Также это - место прогулок для жителей планировочного района. Очень важно, чтобы сквер радовал посетителей. Напомню, на территории городского округа в следующем году запланирована высадка около миллиона цветов. Радует, что точками притяжения станут и новые общественные пространства, – отметил Сергей Надсадин.
Мнением значимости обустройства нового общественного пространства поделился член общественного совета города Олег Меркушев.
– Строители сформировали рельеф местности, и постамент уже выглядит намного интереснее. Открытия сквера очень ждут жители Хомутово. Планировочному району очень необходимо общественное пространство, где можно будет отдохнуть, приятно провести время, – сказал Олег Меркушев.
Напомним, проект благоустройства сквера предусматривает устройство мемориальной зоны с реконструкцией основания памятника сахалинским авиаторам, обустройство площадки для проведения торжественных мероприятий и мест отдыха. Все это пространство объединит система пешеходных дорожек. Полностью завершить работы, включающие монтаж электроосвещения, системы подсветки планируется ориентировочно к ноябрю текущего года.
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