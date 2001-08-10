Валерий Лимаренко провел встречу с руководителями и работниками островных предприятий агропромышленного комплекса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Глава региона ознакомился с новинками пищевой продукции, недавно представленными на островном рынке и готовящимися к производству. А после ответил на вопросы работников отрасли, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Продукцию представили около десятка предприятий, большинство из которых давно зарекомендовали себя на островном рынке. На столах овощи, молочные продукты, мясные и колбасные изделия, хлеб. Многие предприятия не раз становились победителями во всероссийских конкурсах качества. Вместе с тем главе региона представили продукты, которые только собираются выпустить на рынок.

- Мы производим всю линейку молочных продуктов – ряженку, кефир, сметану и так далее. А недавно запустили промышленное производство полутвердых и твердых сыров, аналогов которому нет на Дальнем Востоке. На первом этапе планируется 9 наименований, в том числе «Маасдам», «Пармезан». Пока делаем по тонне в день, но оборудование позволяет производить не менее пяти тонн. Планируем выйти на этот уровень к концу года, – рассказал генеральный директор, управляющий ООО «Грин-Агро Сахалин» Александр Беккер.

В рамках работы по импортозамещению ряд предприятий наладил и производство аналогов популярных газированных напитков. Многие переходят и на другие виды упаковки.

- Мягкая упаковка, к которой мы постепенно возвращаемся, дает нам возможность существенно снизить стоимость продукции для потребителя. Мы еще более тесно будем сотрудничать с социальными магазинами, – рассказал управляющий АО «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский» Александр Курносов.

После награждения ряда работников памятными знаками «В честь 75-летия Сахалинской области» министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Инна Павленко рассказала о ключевых итогах развития отрасли за последние три года. Так, число предприятий за это время возросло на 70 и сегодня составляет 429, в регионе более 200 крестьянско-фермерских хозяйств. В отрасли трудится 12 тысяч человек. В области беспрецедентные меры поддержки сельского хозяйства и переработки. Из бюджета региона за три года в отрасль вложено 7,7 миллиарда рублей. Площадь обрабатываемых земель увеличена на 20 процентов.

– Очевидно, что сельскохозяйственная отрасль и пищевая промышленность в регионе делают большие успехи. Мы лидируем на Дальнем Востоке по самообеспеченности овощами тепличного производства, картофелем и яйцом. Значительно увеличено производство мяса и молочных продуктов. И работа в этом направлении продолжается. Мы активно призываем бизнес к развитию и созданию новых производств в отрасли и готовы оказывать всестороннюю поддержку. Убежден, что у отрасли в регионе большие перспективы, в том числе в плане экспорта продукции, – отметил Валерий Лимаренко.

В ходе встречи работникам предложили обратиться с любыми волнующими их вопросами. Предприниматель Артём Одинцов, выращивающий клубнику, поинтересовался может ли он рассчитывать на субсидирование стоимости подвода газа к теплицам. Глава региона поручил профильным министрам детально проработать вопрос и оценить возможность предоставления меры поддержки.

Вячеслав Тимофеев рассказал, что приехал на остров в 2010 году как специалист, пару лет назад получил арендное жилье и поинтересовался, будет ли оно в дальнейшем предоставляться работникам отрасли. Руководитель «Сахалинского ипотечного агентства» Елена Бондарева отметила, что специалисты отрасли могут претендовать на такие квартиры, как и другие бюджетники. Вместе с тем жилья агентство возводит в регионе все больше, поэтому и возможности для жителей расширяются.

Директор крупного предприятия Алексей Плотников обратился с предложением активнее проводить в регионе работу по ранней профориентации, в частности в старших классах. Мужчина предложил рассмотреть возможность создания в школах профильных групп или классов по направлению агропромышленного комплекса. Предприятие готово принять участие в их обучении, а после окончания школы или вуза принять молодых людей на работу. Как отметили в минобразования, такая возможность есть, если будет спрос от учащихся и достаточное число заявок от работодателей.

Всего в ходе встречи поступило около полутора десятков вопросов, на каждый дали ответ и взяли в работу.