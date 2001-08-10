Три тысячи молодых елей высадят в окрестностях Южно-Сахалинска в сентябре

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине готовятся к масштабной экологической акции "Сохраним лес". В этом году её планируют провести в сентябре, а к высадке подготовили более 3000 сеянцев и саженцев, сообщили в региональном агентстве лесного и охотничьего хозяйства.

Самая крупная посадка пройдет близ Южно-Сахалинска в лесном фонде. Здесь, на территории бывшего горельника уже подготовили почву. Бульдозеры срезали верхний слой вместе с бамбучником. Пожар здесь случился в 2002 году, по оценке специалистов земля полностью восстановилась и подходит для лесовосстановления.

В агентстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области пока не называют точную дату проведения акции, все будет зависеть от погоды. Известно, что это будет во второй половине сентября, в выходной день. Ближе к тому времени ведомство проинформирует сахалинцев о дне и условиях участия в мероприятии. Традиционно организаторы доставят всех желающих к месту на проходимых машинах, обеспечат посадочным материалом и необходимым инвентарем, научат всем тонкостям посадки хрупких молоденьких деревьев.

В этом году в рамках акции в лесном фонде Сахалинской области запланировано высадить более 3 тысяч штук сеянцев и саженцев хвойных деревьев. В акции «Сохраним лес» примут участие сотрудники лесничеств, волонтеры, школьные лесничества, предприятия, работающие в сферах энергетики, представители органов государственной власти и др.

К примеру, в прошлом году в окрестностях областного центра удалось высадить 3 тысячи молодых деревьев. Акцию в тот день поддержали более 60-ти неравнодушных сахалинцев. А всего, благодаря экологической акции, в 2021 году сахалинский лес прирос 155 тысячами молодых деревьев хвойных и лиственных пород на площади 56 га. Деревья высаживались по всей области, на лесных землях и территориях городов и сел. В «Сохраним лес – 2021» приняли участие 1120 сахалинцев и курильчан.

– Отрадно, что с каждым годом в экологических акциях принимает участие все больше детей, – прокомментировал исполняющий обязанности руководителя агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области Роман Остапенко. – Воспитанники детских домов, ребята из школьных лесничеств – наши постоянные помощники. Многие взрослые просто берут с собой дочерей и сыновей, чтобы вместе сажать лес. Я уверен, что эти ребята, когда вырастут, будут бережнее относиться к нашей уникальной островной природе.

На островах лесовосстановление продлится до поздней осени. На весь комплекс мероприятий, предусмотренных проектом «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», области из федеральной казны было выделено более 26 млн рублей.

Организаторами Всероссийской акции «Сохраним лес» традиционно выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ и Федеральное агентство лесного хозяйства. В Сахалинской области акцию организовывают региональное агентство лесного и охотничьего хозяйства и муниципалитеты.

С годами экоакция приобрела новые, более глубокие смыслы: во многих регионах летом от пожаров страдают большие площади леса, как можно быстрее восстановить его – задача всей страны.

Инициативу поддерживают в том числе представители бизнес-сообщества, блогеры, известные артисты. Среди них – Олег Газманов, Зара, Анна Семенович, Юлианна Караулова. В целом же прошлогодняя акция объединила более 1,2 млн добровольцев со всей России, которые посадили больше 70 млн саженцев. В 2022 году организаторы акции нацелены высадить 80 млн деревьев.