Вступил в силу закон, который исключит ошибочную идентификацию должников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Вступил в силу Федеральный закон от 21.12.2021 г. № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», рассказали ТИА "Острова" в УФССП РФ по Сахалинской обалсти.
Новый закон призван решить проблему однозначной идентификации должника в рамках исполнительного производства.
Законом внесены изменения в процессуальное законодательство и Федеральный закон «Об исполнительном производстве», согласно которым в заявлении о выдаче судебного приказа, судебном приказе, исковом заявлении и исполнительном документе должен быть указан один из дополнительных идентификаторов должника: СНИЛС, ИНН, ОГРН, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения.
Федеральный закон наделяет судебные органы правом запрашивать идентификатор ответчика ещё на стадии судебного рассмотрения. Таким образом, факты направления в ФССП России судебных решений без идентификаторов гражданина-должника будут исключены.
В случае отсутствия указанных сведений в исполнительном документе, направленном для принудительного исполнения, исполнительный документ будет возвращаться в выдавший его в орган для надлежащего оформления.
Также законом закрепляется возможность использования единой системы межведомственного электронного взаимодействия для информационного обмена с банками и иными кредитными организациями, налоговыми органами, а также органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на имущество.
Кроме того, в соответствии с положениями нового закона предусмотрена возможность автоматического вынесения процессуальных документов в тех случаях, где возможно безусловное принятия таких решений. В частности, речь идёт о возбуждении, отказе, приостановлении, прекращении или окончании исполнительного производства, отмене ограничений и запретов для должника, снятии арестов, предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения требований, отмене взыскания на денежные средства, зарплату и иные доходы должника.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:05 19 Августа Новое оборудование установили в Сахалинской областной стоматологической поликлинике
14:25 23 Августа Очередная сахалинка попалась на мошенническую схему "На вас оформлен кредит"
20:16 19 Августа На Сахалине в начале 2023 года введут в работу первую очередь нового тепличного комплекса
14:38 19 Августа Трое сахалинцев получили федеральные гранты на реализацию проектов
13:45 3 Августа Злостные неплательщики на Сахалине накопили долгов на 212 миллионов
12:10 4 Августа Сахалинские школьники учатся бизнесу
15:46 26 Июля В Южно-Сахалинске самолет из Москвы совершил экстренную посадку
14:40 29 Июля В городском парке Южно-Сахалинска отметили День крещения Руси
Выбор редакции
- 13:21 17 Августа В новом районе Южно-Сахалинска построят жильё для 16 тысяч человек
- 12:04 15 Августа За полигоном «Известковый» теперь можно следить онлайн
- 12:18 12 Августа Жители и гости Южно-Сахалинска смогут в парке проверить здоровье
- 18:06 11 Августа Почти 62 % жителей Южно-Сахалинска активно занимаются спортом
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?