Вступил в силу закон, который исключит ошибочную идентификацию должников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вступил в силу Федеральный закон от 21.12.2021 г. № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», рассказали ТИА "Острова" в УФССП РФ по Сахалинской обалсти.

Новый закон призван решить проблему однозначной идентификации должника в рамках исполнительного производства.

Законом внесены изменения в процессуальное законодательство и Федеральный закон «Об исполнительном производстве», согласно которым в заявлении о выдаче судебного приказа, судебном приказе, исковом заявлении и исполнительном документе должен быть указан один из дополнительных идентификаторов должника: СНИЛС, ИНН, ОГРН, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения.

Федеральный закон наделяет судебные органы правом запрашивать идентификатор ответчика ещё на стадии судебного рассмотрения. Таким образом, факты направления в ФССП России судебных решений без идентификаторов гражданина-должника будут исключены.

В случае отсутствия указанных сведений в исполнительном документе, направленном для принудительного исполнения, исполнительный документ будет возвращаться в выдавший его в орган для надлежащего оформления.

Также законом закрепляется возможность использования единой системы межведомственного электронного взаимодействия для информационного обмена с банками и иными кредитными организациями, налоговыми органами, а также органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на имущество.

Кроме того, в соответствии с положениями нового закона предусмотрена возможность автоматического вынесения процессуальных документов в тех случаях, где возможно безусловное принятия таких решений. В частности, речь идёт о возбуждении, отказе, приостановлении, прекращении или окончании исполнительного производства, отмене ограничений и запретов для должника, снятии арестов, предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения требований, отмене взыскания на денежные средства, зарплату и иные доходы должника.