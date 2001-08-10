Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на эковыходные на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В субботу, 27 августа, на средней площадке спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» второй год подряд пройдет экологический праздник для всех желающих − эковыходные.

Его инициировали компания «Сахалинская Энергия» и комплекс «Горный воздух» в рамках партнерского проекта «Я – вклад в развитие своего острова». Цель – привлечь внимание сахалинцев к актуальным экологическим проблемам города и региона: сохранению биоразнообразия, вопросам утилизации бытового мусора, гармоничному сосуществованию человека и природы.

Организаторы подготовили обширную программу. Она включает музыкальный блок, мастер-классы, экскурсии по экотропам, арт-перформанс, наблюдение за обитателями горы с орнитологами и экологами, викторины, соревнования с элементами просвещения.

В этом году тема экофестиваля – культура поведения на экологических тропах. «Горный воздух» находится на границе города и дикой природы, и жители активно этим пользуются в летний сезон.

Тысячи людей ежемесячно отправляются на прогулки по близлежащим горным массивам пешком; в теплое время − на велосипедах, зимой – на лыжах.

«Чтобы сделать такие прогулки безопасными как для людей, так и для природы по склонам горы проложены четыре экологических маршрута, − рассказывает начальник отдела спортивно-массовой работы CТК «Горный воздух» Анастасия Ульянова. – Главная задача экотроп – помочь человеку лучше понять живой мир. В этом году мы хотим научить людей замечать все уникальное, что их окружает, видеть, как наша деятельность влияет на состояние окружающей среды».

Фестиваль традиционно включает кинопрограмму. Видеоблок представит кинокритик Илья Шамазов. В него войдут как любительские ролики на экологическую тематику, так короткометражные работы профессионалов.

«Здорово, что в проект вовлекаются партнеры и волонтеры, небезразличные к состоянию природы региона. Помимо кинопрограммы свои образовательные проекты готовят Сахалинская областная универсальная библиотека, музей «Россия – моя история», экологический центр «Родник», компания «Экошельф», инициативная группа «Феникс», сахалинские художники. Уверены, что все мероприятия будут интересны и взрослым, и детям» − делится планами начальник сектора социальной деятельности компании «Сахалинская Энергия» Марина И.

Участие в программе эковыходных – бесплатное.

Программа:

12:00 - музыкальная программа от диджея

12:30−14:00 - мастер-классы:

- роспись экосумок;

- изготовление воздушных змеев;

- производство блокнотов из переработанной бумаги;

- роспись деревянных фигурок и натуральных камней.

12:30 − 14:00 - экскурсия по экотропе с орнитологом Олегом Бурковским;

12:30 − 14:00 - познавательное путешествие для детей с инициативной группой «Феникс» по западному склону горы Большевик (мир птиц);

14:00 −16:00 - экологическая кинопрограмма;

16:30 −17:00 - эковикторина, подведение итогов, вручение призов.