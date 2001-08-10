Сахалинцы и курильчане смогут принять участие в грантовом конкурсе "Молоды душой"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Приём заявок на Всероссийский грантовый конкурс "Молоды душой" для россиян старшего поколения стартовал 17 августа. Он продлится до 5 сентября, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Как сообщили организаторы, мероприятие является главным событием в сфере «серебряного» добровольчества и уникальной инициативой, организованной Ассоциации волонтерских центров совместно с благотворительным фондом «Память поколений» при поддержке Росмолодёжи, Минтруда, Соцзащиты РФ. Партнёрами также выступает АНО «Национальные приоритеты».
Всероссийский конкурс проводится по двум направлениям: «Добро.Центры #МолодыДушой» и «Социальные проекты». В рамках направления «Добро.Центры #МолодыДушой» заявки могут подавать юридические лица. Направление «Социальные проекты» - для физических лиц и направлено на поддержку добровольческих инициатив для «серебряных» волонтеров. Оно включает четыре номинации: «Доброе сердце», Профессиональная траектория», «Когнитивное здоровье старшего поколения», «Память поколений».
«Как мы видим, «серебряные волонтёры» готовы развиваться и проявлять себя в общественной деятельности, реализуя собственные инициативы и проекты. Волонтёрство востребовано не только среди молодёжи, но и среди людей старшего возраста - их опыт и знания бесценны, а вклад в пользу общества стал все более заметен за последние несколько лет. В этом году нам удалось увеличить грантовый фонд, который впервые составит 50 млн рублей. Это позволит поддержать лучшие инициативы и способствовать развитию социальной активности среди возрастных граждан», — отметил руководитель платформы ДОБРО.РФ, председатель Совета Ассоциации волонтёрских центров Артём Метелев.
Размер призовых грантов для «Социальных проектов» в этом году составит до 300 тыс. рублей, а для направления «Добро.Центры#МолодыДушой» - до 2 млн рублей. Также победители получат методологическую и образовательную поддержку: пройдут обучение у ведущих экспертов в области «серебряного» волонтёрства и сопровождение проекта со стороны организаторов и партнеров конкурса.
Подать заявку на участие можно до 5 сентября на официальном сайте конкурса. В период с 12 по 16 сентября экспертная комиссия будет оценивать поданные заявки. Онлайн и офлайн защиты проектов финалистами конкурса пройдут в период с 18 сентября по 2 октября.
Итоги конкурса будут подведены в период с 3 по 4 октября. Награждение победителей состоится на VI Всероссийском форуме «серебряных» добровольцев, который пройдет с по 1 по 4 октября в городе Ростов-на-Дону.
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