Владимир Путин может посетить Камчатку в сентябре
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Владимир Путин может посетить Камчатку уже в начале следующего месяца. Визита президента России, в частности, ожидают организаторы форума "Экосистема. Заповедный край", который пройдёт на полуострове с 29 августа по 5 сентября. Предполагается, что в рамках мероприятия глава государства проведёт рабочее совещание, сообщает ТК "41 Регион".
По словам собеседников ТК "41 Регион", организаторы форума действительно готовятся к приезду Владимира Путина, однако точно утверждать, что он состоится, никто не берётся. Также отмечается, что принимающая сторона намерена организовать для президента поездку в соколиный центр "Камчатка" в Мильковском районе.
Напомним, посетить полуостров и форум "Экосистема. Заповедный край" Владимира Путина на встрече с главой государства пригласил губернатор региона Владимир Солодов. Спустя непродолжительное время после встречи, на заседании наблюдательного совета платформы "Россия - страна возможностей", Владимир Путин посоветовал жителям страны съездить на Камчатку. Он вспомнил о своей поездке на полуостров и добавил, что здесь многое необходимо сделать для развития.
Добавим, всего известно о четырех рабочих визитах Владимира Путина на Камчатку: в 2000, 2004, 2007 и 2010-м годах. За последние 12 лет информации о его командировках на полуостров не было. Также не обнародовались сообщения о неофициальных поездках президента страны на Камчатку.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:15 Сегодня В Южно-Сахалинске завершился третий этап детского шахматного фестиваля
09:31 Сегодня Сахалинец, гонявший на спортивном мотоцикле по полям, угодил в больницу
09:54 Сегодня В Южно-Сахалинске ведется контроль за соблюдением правил благоустройства
09:53 Сегодня Губернатора Сахалинской области не устроили темпы оснащения региона мусорными контейнерами
16:05 19 Августа Новое оборудование установили в Сахалинской областной стоматологической поликлинике
20:16 19 Августа На Сахалине в начале 2023 года введут в работу первую очередь нового тепличного комплекса
14:38 19 Августа Трое сахалинцев получили федеральные гранты на реализацию проектов
14:25 Вчера Очередная сахалинка попалась на мошенническую схему "На вас оформлен кредит"
13:45 3 Августа Злостные неплательщики на Сахалине накопили долгов на 212 миллионов
12:10 4 Августа Сахалинские школьники учатся бизнесу
15:46 26 Июля В Южно-Сахалинске самолет из Москвы совершил экстренную посадку
14:40 29 Июля В городском парке Южно-Сахалинска отметили День крещения Руси
Выбор редакции
- 13:21 17 Августа В новом районе Южно-Сахалинска построят жильё для 16 тысяч человек
- 12:04 15 Августа За полигоном «Известковый» теперь можно следить онлайн
- 12:18 12 Августа Жители и гости Южно-Сахалинска смогут в парке проверить здоровье
- 18:06 11 Августа Почти 62 % жителей Южно-Сахалинска активно занимаются спортом
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?