Владимир Путин может посетить Камчатку в сентябре

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Владимир Путин может посетить Камчатку уже в начале следующего месяца. Визита президента России, в частности, ожидают организаторы форума "Экосистема. Заповедный край", который пройдёт на полуострове с 29 августа по 5 сентября. Предполагается, что в рамках мероприятия глава государства проведёт рабочее совещание, сообщает ТК "41 Регион".

По словам собеседников ТК "41 Регион", организаторы форума действительно готовятся к приезду Владимира Путина, однако точно утверждать, что он состоится, никто не берётся. Также отмечается, что принимающая сторона намерена организовать для президента поездку в соколиный центр "Камчатка" в Мильковском районе.

Напомним, посетить полуостров и форум "Экосистема. Заповедный край" Владимира Путина на встрече с главой государства пригласил губернатор региона Владимир Солодов. Спустя непродолжительное время после встречи, на заседании наблюдательного совета платформы "Россия - страна возможностей", Владимир Путин посоветовал жителям страны съездить на Камчатку. Он вспомнил о своей поездке на полуостров и добавил, что здесь многое необходимо сделать для развития.

Добавим, всего известно о четырех рабочих визитах Владимира Путина на Камчатку: в 2000, 2004, 2007 и 2010-м годах. За последние 12 лет информации о его командировках на полуостров не было. Также не обнародовались сообщения о неофициальных поездках президента страны на Камчатку.