Южносахалинцам напоминают о возможности пройти диспансеризацию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жителям областного центра напоминают о возможности пройти плановые медицинские осмотры в поликлиниках по месту жительства, чтобы предупредить или уменьшить вероятность развития заболеваний. Все процедуры бесплатны, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Также организованно пройти диспансеризацию могут трудовые коллективы города. Для этого необходимо обратиться в департамент социальной политики по телефону 312-710 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
Так, сотрудники администрации Южно-Сахалинска централизовано проходят плановые медицинские осмотры. За два дня в городском консультативно-диагностическом центре диспансеризировались уже более 120 специалистов мэрии.
- Важно знать о своем здоровье. Как правило, свободного времени у нас почти нет. Поэтому очень удобно, что базовый медицинский осмотр можно пройти сразу в одном месте за короткий срок, - сотрудник городской администрации Ольга Плетнева.
Регулярное прохождение диспансеризации позволяет выявить заболевания на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно, а также уменьшает вероятность развития болезней, которые могут привести к инвалидности или смертности. При наличии жалоб или неудовлетворительных анализов пациенту назначают дополнительное обследование.
В стандарт проведения диспансеризации входят: антропометрия, анкетирование, измерение артериального и внутриглазного давления, клинико-лабораторные и биохимические анализы, флюорография, маммография, ЭЭГ, осмотр терапевтом и заключительная консультация, при необходимости - направление на второй этап для углубленного обследования. Объем обследований зависит от возраста пациента и наличия соответствующего анамнеза.
Напомним, гражданам, достигшим 18 лет, профилактические медицинские осмотры рекомендовано проходить каждые три года. Если ваш возраст делится на три, значит наступил ваш год диспансеризации. После 40 лет - обследование можно проходить ежегодно.
Ознакомиться с памяткой о диспансеризации можно на сайте администрации Южно-Сахалинска.
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