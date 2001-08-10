Два молодые сахалинки заказывали еду и обманывали курьеров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 20 и 25-летних жительниц областного центра, обвиняемых в мошеннических действиях, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской обалсти.

Установлено, что в конце февраля 2022 года произошел первый эпизод мошенничества.

Одна из обвиняемых умела на мобильном телефоне изготавливать скриншот поддельного банковского чека. С его помощью она рассчитывала убедить курьера в том, что сделан перевод денежных средств в счет оплаты доставленной на заказ еды. Вторая фигурантка исполняла роль заказчицы.

Так, 20 февраля одна из них заказала готовую еду с доставкой на указанный адрес. Когда курьер доставил заказ, вторая злоумышленница показала ему скан чека, согласно которому была произведена полная оплата. Курьер отдал девушке продукты. Потерпевшей стороне был причинен материальный ущерб в размере 6 150 рублей.

Второй эпизод произошел уже 14 марта. Подруги работали по уже отработанной схеме. И когда курьер подъехал на адрес доставки, одна из них показала ему скриншот чека на 10 000 рублей, хотя сумма заказа составляла 5 480 рублей. Доставщик передал девушке пакеты с готовой едой и дал сдачу в размере 4 520 рублей наличными.

Таким образом, обвиняемые совершили преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданам.

Третий эпизод оказался на совести одной из фигуранток. Так, 28 марта обвиняемая через приложение мобильного телефона заказала доставку готовой еды, указав адрес. Когда подъехал курьер, гражданка показала ему скриншот чека на сумму 5 000 рублей. Сумма заказа составляла 4 525 рублей, в связи с этим молодой человек был вынужден при передаче продуктов отдать девушке сдачу наличными в размере 475 рублей. Общая сумма материального ущерба составила 5 000 рублей.

Своими действиями обвиняемая совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.