Два молодые сахалинки заказывали еду и обманывали курьеров
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 20 и 25-летних жительниц областного центра, обвиняемых в мошеннических действиях, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской обалсти.
Установлено, что в конце февраля 2022 года произошел первый эпизод мошенничества.
Одна из обвиняемых умела на мобильном телефоне изготавливать скриншот поддельного банковского чека. С его помощью она рассчитывала убедить курьера в том, что сделан перевод денежных средств в счет оплаты доставленной на заказ еды. Вторая фигурантка исполняла роль заказчицы.
Так, 20 февраля одна из них заказала готовую еду с доставкой на указанный адрес. Когда курьер доставил заказ, вторая злоумышленница показала ему скан чека, согласно которому была произведена полная оплата. Курьер отдал девушке продукты. Потерпевшей стороне был причинен материальный ущерб в размере 6 150 рублей.
Второй эпизод произошел уже 14 марта. Подруги работали по уже отработанной схеме. И когда курьер подъехал на адрес доставки, одна из них показала ему скриншот чека на 10 000 рублей, хотя сумма заказа составляла 5 480 рублей. Доставщик передал девушке пакеты с готовой едой и дал сдачу в размере 4 520 рублей наличными.
Таким образом, обвиняемые совершили преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданам.
Третий эпизод оказался на совести одной из фигуранток. Так, 28 марта обвиняемая через приложение мобильного телефона заказала доставку готовой еды, указав адрес. Когда подъехал курьер, гражданка показала ему скриншот чека на сумму 5 000 рублей. Сумма заказа составляла 4 525 рублей, в связи с этим молодой человек был вынужден при передаче продуктов отдать девушке сдачу наличными в размере 475 рублей. Общая сумма материального ущерба составила 5 000 рублей.
Своими действиями обвиняемая совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:11 Сегодня ВТБ в Сахалинской области возглавила Ольга Шашкина
10:22 Сегодня Сахалинцам предлагают приобрести свежую горбушу по 100 рублей за килограмм
10:20 Сегодня Народный фронт просит власти Сахалина ускорить выплату долинцам выкупной стоимости аварийного жилья
- 11:40 Сегодня На Сахалине почтят память трагически погибших Игоря Фархутдинова и его коллег
15:14 12 Августа В горпарке Южно-Сахалинска придется вырубить берёзы
- 16:59 12 Августа С 15 августа в Южно-Сахалинске заработает колл-центр по вопросам транспортной реформы
- 14:55 12 Августа В Поронайске заправить машины газом можно с 12 августа
16:56 12 Августа В Южно-Сахалинске построят сквер с игровой и фото-зоной
16:31 22 Июля В Южно-Сахалинске открылась фотовыставка, посвященная 140-летию города
16:19 22 Июля В Южно-Сахалинске активно борются с борщевиком Сосновского
13:45 3 Августа Злостные неплательщики на Сахалине накопили долгов на 212 миллионов
15:47 21 Июля Сахалинские онкологи совершенствуют навыки проведения малоинвазивных операций
Выбор редакции
- 13:21 17 Августа В новом районе Южно-Сахалинска построят жильё для 16 тысяч человек
- 12:04 15 Августа За полигоном «Известковый» теперь можно следить онлайн
- 12:18 12 Августа Жители и гости Южно-Сахалинска смогут в парке проверить здоровье
- 18:06 11 Августа Почти 62 % жителей Южно-Сахалинска активно занимаются спортом
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?