Сахалинец ответит в суде за несколько преступлений
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 21-летнего жителя областного центра. Молодой человек обвиняется в нескольких преступлениях имущественного характера, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что 11 января 2022 года между обвиняемым и сверстником возник словесный конфликт, который перерос в драку. В процессе разбирательств у потерпевшего выпал из кармана мобильный телефон, и тогда злоумышленник решил похитить гаджет, но его преступные действия были замечены потерпевшим. Последний подошел к фигуранту и потребовал вернуть девайс. Тем не менее обвиняемый с похищенным имуществом скрылся с места преступления, а позже распорядился им по собственному усмотрению, сдав в ломбард за 4 500 рублей.
Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 161 – грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, тем самым причинив потерпевшему материальный ущерб в размере 13 999 рублей.
Буквально через месяц, 12 февраля, фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил завладеть автомобилем, припаркованным на улице Колодезной города Южно-Сахалинска, чтобы прокатиться на нём.
Увидев, что дверь транспортного средства открыта, а в замке зажигания находится ключ, обвиняемый завладел автомобилем и совершил поездку по улицам областного центра, пока не съехал в кювет. Фигурант сразу покинул место происшествия. Как в дальнейшем станет известно, водитель буквально на несколько минут отлучился, зайдя в дом по делу.
Таким образом, гражданин совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 166 УК РФ – неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), причинив тем самым материальный ущерб в размере 120 000 рублей.
Немного позже злоумышленник вернулся на место преступления и, открыв багажник автомобиля, похитил электроинструменты, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб на общую сумму в размере 43 300 рублей.
Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. в ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде. Ущерб потерпевшим возмещен в полном объеме.
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