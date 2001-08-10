Сахалинец ответит в суде за несколько преступлений

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 21-летнего жителя областного центра. Молодой человек обвиняется в нескольких преступлениях имущественного характера, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что 11 января 2022 года между обвиняемым и сверстником возник словесный конфликт, который перерос в драку. В процессе разбирательств у потерпевшего выпал из кармана мобильный телефон, и тогда злоумышленник решил похитить гаджет, но его преступные действия были замечены потерпевшим. Последний подошел к фигуранту и потребовал вернуть девайс. Тем не менее обвиняемый с похищенным имуществом скрылся с места преступления, а позже распорядился им по собственному усмотрению, сдав в ломбард за 4 500 рублей.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 161 – грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, тем самым причинив потерпевшему материальный ущерб в размере 13 999 рублей.

Буквально через месяц, 12 февраля, фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил завладеть автомобилем, припаркованным на улице Колодезной города Южно-Сахалинска, чтобы прокатиться на нём.

Увидев, что дверь транспортного средства открыта, а в замке зажигания находится ключ, обвиняемый завладел автомобилем и совершил поездку по улицам областного центра, пока не съехал в кювет. Фигурант сразу покинул место происшествия. Как в дальнейшем станет известно, водитель буквально на несколько минут отлучился, зайдя в дом по делу.

Таким образом, гражданин совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 166 УК РФ – неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), причинив тем самым материальный ущерб в размере 120 000 рублей.

Немного позже злоумышленник вернулся на место преступления и, открыв багажник автомобиля, похитил электроинструменты, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб на общую сумму в размере 43 300 рублей.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. в ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде. Ущерб потерпевшим возмещен в полном объеме.