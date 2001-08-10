Тихоокеанское
информационное агентство
19 Августа 2022
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10:22, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцам предлагают приобрести свежую горбушу по 100 рублей за килограмм

Сахалинцам предлагают приобрести свежую горбушу по 100 рублей за килограмм

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 19 августа, приобрести рыбу можно в нескольких планировочных районах городского округа.

В планировочном районе Луговое продажа начнется с 10:00 на торговом месте по ул. Дружбы, 56 (возле ТЦ «Странник»).

В пос. Санаторный реализация будет проходить с 12:00 напротив дома 7, в районе теннисного корта.

В с. Синегорск торговля начнется в 15:00. Точка продажи расположена по ул. Коммунистической, 43 (разворотная автобусная площадка).

В Южно-Сахалинске приобрести горбушу можно с 14:00 на ярмарочной площадке у  ТЦ «Дом торговли» (пр. Мира, 106А).

Стоимость рыбы — 100 рублей за 1 кг.

Продукцию реализуют ИП Зинаков О.В., ИП Власов И. В., ИП Можайский О.В.

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