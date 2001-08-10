Народный фронт просит власти Сахалина ускорить выплату долинцам выкупной стоимости аварийного жилья
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Представители президентского движения в Сахалинской области обратились в региональное правительство с просьбой ускорить выплату жителям Долинского района выкупной стоимости их квартир в аварийных домах. Почти 50 семей в населенных пунктах муниципального образования ждут этих денег, общая сумма долга перед ними превышает 170 млн руб, рассказали ТИА "Острова" в региональном отделении Народного фронта.
В Народный фронт обратилась молодая жительница Долинска. Дом на улице Пионерской, 12, где ей принадлежала квартира, был признан аварийным и подлежащим сносу. В январе между ней и местным КУМС было заключено соглашение о том, что женщине до конца года выплатят выкупную цену ее собственности. Она рассказала, что чиновники обещали решить вопрос максимум за три месяца. Женщина выселилась и переехала на съемную квартиру. Между тем, как вскоре выяснилось, средств на выплату в областном бюджете нет, а исполнение программы расселения субсидируется именно с регионального уровня. Не имея денег на аренду жилья, женщина вынуждена жить у родственников.
Эксперты Народного фронта выяснили, что соглашения с владельцами аварийных квадратных метров долинские власти заключали на разные периоды. Например, один из граждан согласился подождать перечисления денег только полгода. Этот срок истек, и долинец уже обратился с иском в суд. Часть собственников до получения компенсации остаются жить в аварийных квартирах, их положение не такое острое, как у выселившихся. Однако известно, что несколько семей, тоже введенных в заблуждение обещанием скорой выплаты, покинули аварийные дома и испытывают серьезные трудности. К слову, дом по Пионерской, 12, расселён уже практически полностью, в соседнем, № 10, заняты всего несколько квартир.
«Обманывать граждан нельзя. Если в областном бюджете на планируемый период 2022 года не были предусмотрены эти деньги, то заключать соглашения, по которым люди фактически оказались на улице, – это издевательство. Сейчас региональное правительство должно изыскать средства для выплаты тем, кто уже потерял жилье. Даже если у них формально, по соглашению, срок ожидания истечет только через месяцы. Народный фронт держит ситуацию на контроле, при необходимости мы будем подключать для защиты людей любые доступные нам механизмы, в том числе поможем им обратиться в суд», – заявил руководитель регионального исполкома Народного фронта Алексей Казанцев.
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