Тихоокеанское
информационное агентство
19 Августа 2022
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10:20, | Новости общества Сахалина и Курил

Народный фронт просит власти Сахалина ускорить выплату долинцам выкупной стоимости аварийного жилья

Народный фронт просит власти Сахалина ускорить выплату долинцам выкупной стоимости аварийного жилья

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Представители президентского движения в Сахалинской области обратились в региональное правительство с просьбой ускорить выплату жителям Долинского района выкупной стоимости их квартир в аварийных домах. Почти 50 семей в населенных пунктах муниципального образования ждут этих денег, общая сумма долга перед ними превышает 170 млн руб, рассказали ТИА "Острова" в региональном отделении Народного фронта.

В Народный фронт обратилась молодая жительница Долинска. Дом на улице Пионерской, 12, где ей принадлежала квартира, был признан аварийным и подлежащим сносу. В январе между ней и местным КУМС было заключено соглашение о том, что женщине до конца года выплатят выкупную цену ее собственности. Она рассказала, что чиновники обещали решить вопрос максимум за три месяца. Женщина выселилась и переехала на съемную квартиру. Между тем, как вскоре выяснилось, средств на выплату в областном бюджете нет, а исполнение программы расселения субсидируется именно с регионального уровня. Не имея денег на аренду жилья, женщина вынуждена жить у родственников.

Эксперты Народного фронта выяснили, что соглашения с владельцами аварийных квадратных метров долинские власти заключали на разные периоды. Например, один из граждан согласился подождать перечисления денег только полгода. Этот срок истек, и долинец уже обратился с иском в суд. Часть собственников до получения компенсации остаются жить в аварийных квартирах, их положение не такое острое, как у выселившихся. Однако известно, что несколько семей, тоже введенных в заблуждение обещанием скорой выплаты, покинули аварийные дома и испытывают серьезные трудности. К слову, дом по Пионерской, 12, расселён уже практически полностью, в соседнем, № 10, заняты всего несколько квартир.

«Обманывать граждан нельзя. Если в областном бюджете на планируемый период 2022 года не были предусмотрены эти деньги, то заключать соглашения, по которым люди фактически оказались на улице, – это издевательство. Сейчас региональное правительство должно изыскать средства для выплаты тем, кто уже потерял жилье. Даже если у них формально, по соглашению, срок ожидания истечет только через месяцы. Народный фронт держит ситуацию на контроле, при необходимости мы будем подключать для защиты людей любые доступные нам механизмы, в том числе поможем им обратиться в суд», – заявил руководитель регионального исполкома Народного фронта Алексей Казанцев.

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