Амурские учёные нашли более 50 захоронений в районе Албазинского острога
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Албазинская археологическая экспедиция впервые смогла идентифицировать находки, не покидая места раскопок, пишет ИА Порт Амур. Более 50 захоронений защитников Албазинского острога обнаружили археологи в этом сезоне.
Впервые ученые смогли на месте оцифровать находки и провести консультации с научными центрами Москвы и Санкт-Петербурга. Это стало возможным благодаря установке базовой станции мобильного оператора.
«Сезон прошел очень продуктивно, потому что мы смогли проводить оперативные фото- и видеоконсультации с коллегами из Москвы и Санкт-Петербурга без выезда в Сковородино, как раньше. В режиме реального времени мы вели сверку находок с образцами из российских электронных каталогов, сразу на раскопе заполняли электронные дневники. Также мы охватили вниманием Ангайский могильник XII-XVII века, расположенный в двух километрах от острога. На двух раскопах мы имели общий чат с АмГУ и ДФУ, в котором проводили консультации, координировали работу», – рассказал руководитель «Абазинской экспедиции» Андрей Черкасов.
Сеть высокоскоростного мобильного интернета и голосовой связи покрывает все Албазино, где находится филиал Амурского областного краеведческого музея. Там расположено место раскопок, которые ведут с 2011 года.
Высокоскоростной мобильный интернет в Албазине появился благодаря национальному проекту «Цифровая экономика», сообщает министерство цифрового развития и связи Амурской области.
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