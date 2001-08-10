Тихоокеанское
информационное агентство
19 Августа 2022
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09:24, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Энергетики построили инфраструктуру для станции «Корсаков»

Энергетики построили инфраструктуру для станции «Корсаков»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинэнерго построило электросетевую инфраструктуру для газораспределительной станции «Корсаков», сообщили ТИА «Острова» в энергетической компании.

Специалисты  Распределительных сетей завершили работы по технологическому присоединению к централизованному электроснабжению строящейся газораспределительной станции (ГРС) «Корсаков» и газопровода-отвода.

В рамках присоединения новых объектов газораспределительной системы к электрическим сетям специалисты Сахалинэнерго выполнили реконструкцию линии электропередачи напряжением 10 кВ, а также строительство ЛЭП-10 кВ протяженностью около 400 метров в труднодоступной лесистой местности.

Ввод в эксплуатацию ГРС «Корсаков» и магистрального газопровода-отвода являются частью масштабного социального проекта России по газификации регионов. Первым доступ к газу получит новая котельная, затем – предприятия и жилые дома Корсакова, а также села Соловьевка, Первая, Вторая и Третья Падь.

Основным центром питания для ГРС «Корсаков» и газопровода-отвода стала подстанция-110 кВ «Корсаковская».

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