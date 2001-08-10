Программист из Благовещенска «оживил» жительницу Приамурья XVII века

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Благовещенец Роман Алексанов «оживил» девушку из прошлого, сообщает ИА Порт Амур. Программист на основе черепа древней жительницы Приамурья воссоздал ее образ. В этом ему помогла нейросеть. Основой для 3D-модели стал реальный череп, обнаруженный на раскопках в Приамурье.

«С помощью метода скульптинга я уже восстановил сам череп и имплантировал туда зубки. После этого я перенес ее в нейросеть. Я взял усредненные образы и восстановил образ там: волосы, глаза, кожу, правильные ее оттенки, правильную мимику», – рассказал Роман Алексанов.



Проект воссоздания внешности по черепу стал дипломной работой молодого человека. Для этого он погрузился в программирование и историю, изучил и перенес в компьютер методику известного советского антрополога Михаила Герасимова. Данная методика позволяет ответить на вопросы о расовой принадлежности, склонности к возрасту и полу объекта.



В результате работы появилась 3D-модель девушки из прошлого. Она похожа на реально жившего человека на 85%.

«Мы не знаем, какой цвет глаз точно был. Но наверняка это был карий, поскольку расовая принадлежность играла большую роль. И какую прическу носила данная особа — в этом плане я с художественной точки зрения вообразил», – поделился программист.



Планируется, что древняя девушка получит новую «жизнь». Например, она сможет в музее рассказывать о легендах Приамурья.