Эксперты рассказали, как сохранить отпуск, если заболели COVID-19
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Продлить или перенести отпуск в России на другое время, если перед ним вы заболели коронавирусом или чем-то другим, можно, но для этого следует обратиться в медучреждение и получить листок временной нетрудоспособности, рассказала руководитель аналитического и исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова, сообщает Приморье24.
«Статья 124 Трудового кодекса РФ предусматривает правило: если период временной нетрудоспособности совпадает с ежегодным отпуском, отпуск должен быть продлён или перенесен на другой срок. Этот срок определяет работодатель, но с учётом пожеланий работника», – сказала она.
«Но, чтобы отпуск не "сгорел", нужно обратиться в медицинскую организацию за оформлением листка нетрудоспособности. Если вы подозреваете коронавирусную инфекцию, вызовите врача на дом», – добавила эксперт.
По ее словам, если болезнь будет подтверждена и вам будет выдан листок нетрудоспособности, обязательно уведомите об этом своего работодателя. Сделать это можно, например, по электронной почте, с последующей подачей оригинала заявления.
«Это нужно сделать, чтобы, во-первых, работодатель понял причину, по которой вы отсутствуете на работе или не выполняете свои должностные обязанности, а, во-вторых, если болезнь наступила накануне отпуска, нужно будет решить вопрос, что делать с отпуском», - заметила Голованова.
В этом случае, говорит она, есть два варианта.
«Первый – отпуск будет просто продлен на то количество дней, которые вы будете болеть. Второй – весь отпуск или часть отпуска, которая совпала с периодом болезни, можно перенести на другое время (уйти в отпуск в другой месяц) и отгулять отпуск позже», – подчеркнула эксперт.
Причем, заметила она, если вы решите продлить отпуск на те дни, что совпали с болезнью, работодатель не вправе вам отказать.
«Если вы решите перенести отпуск на другое время, нужно будет договариваться с работодателем о новом сроке вашего отпуска», – заключила Голованова.
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