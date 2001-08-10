Жители Анивы теперь могут разделять мусор
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Анивчанам доступен раздельный сбор мусора, сообщили ТИА «Острова» в городской администрации. В райцентре начали устанавливать сетчатые баки для раздельного сбора бытовых отходов.
Специальными контейнерами синего цвета для сбора пластики, стекла и алюминия планируется оснастить все 33 контейнерные площадки города Анива. К первым числам сентября в планах администрации установить такие баки в селах Огоньки, Высокое, Петропавловское, Воскресенское, Таранай, Зеленодольск, Рыбацкое, Песчанское, Успенское. Кроме того, в селе Троицкое дооснастят этими баками оставшиеся несколько мусоросборочных площадок. Для этих целей приобретено 98 баков, часть из них будет находиться в резерве, на случай оперативной замены.
На сегодняшний день специалисты администрации ведут согласование графика и точки сбора отходов с Единым региональным оператором. По поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко к 1 сентября всем жителям Анивского района будет доступен раздельный сбор бытовых отходов.
«Уважаемые жители Анивского района! Синие сетчатые контейнеры, установленные рядом с обычными мусорными контейнерами предназначены для сбора отходов из алюминия, стекла, и пластика», – рассказал ведущий консультант отдела дорожного хозяйства и благоустройства администрации Анивского района Вячеслав Ларин.
Эти материалы отправляют на полигон твёрдых бытовых отходов. Там вторсырьё прессуют в брикеты и отправляют на переработку на соответствующие производства в другие города страны. Такая практика применяется по всей России.
В марте текущего года таким контейнерами оснастили мусоросборочные площадки в селах Троицкое и Новотроицкое. Сельчане поддержали программу раздельного сбора отходов и активно используют сетчатые контейнеры по назначению.
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