Жители Анивы теперь могут разделять мусор

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Анивчанам доступен раздельный сбор мусора, сообщили ТИА «Острова» в городской администрации. В райцентре начали устанавливать сетчатые баки для раздельного сбора бытовых отходов.

Специальными контейнерами синего цвета для сбора пластики, стекла и алюминия планируется оснастить все 33 контейнерные площадки города Анива. К первым числам сентября в планах администрации установить такие баки в селах Огоньки, Высокое, Петропавловское, Воскресенское, Таранай, Зеленодольск, Рыбацкое, Песчанское, Успенское. Кроме того, в селе Троицкое дооснастят этими баками оставшиеся несколько мусоросборочных площадок. Для этих целей приобретено 98 баков, часть из них будет находиться в резерве, на случай оперативной замены.

На сегодняшний день специалисты администрации ведут согласование графика и точки сбора отходов с Единым региональным оператором. По поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко к 1 сентября всем жителям Анивского района будет доступен раздельный сбор бытовых отходов.

«Уважаемые жители Анивского района! Синие сетчатые контейнеры, установленные рядом с обычными мусорными контейнерами предназначены для сбора отходов из алюминия, стекла, и пластика», – рассказал ведущий консультант отдела дорожного хозяйства и благоустройства администрации Анивского района Вячеслав Ларин.

Эти материалы отправляют на полигон твёрдых бытовых отходов. Там вторсырьё прессуют в брикеты и отправляют на переработку на соответствующие производства в другие города страны. Такая практика применяется по всей России.

В марте текущего года таким контейнерами оснастили мусоросборочные площадки в селах Троицкое и Новотроицкое. Сельчане поддержали программу раздельного сбора отходов и активно используют сетчатые контейнеры по назначению.